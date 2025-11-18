«Яндекс» выпустил «Станцию 3» с подсветкой и обновлённой акустикой

«Яндекс» начал продажи новой умной колонки «Станция 3». Модель получила корпус с эмбиент-подсветкой на 16 млн оттенков и набором световых режимов, которые активируются голосом или кнопкой на панели.

В системе звучания используются три широкополосных излучателя и два низкочастотных динамика общей мощностью 50 Вт. Дополнительно предусмотрены два пассивных радиатора.

Колонка работает как хаб «умного дома» и поддерживает Zigbee, Wi-Fi и Matter over Wi-Fi. Также встроен «детектор шумов»: устройство распознаёт хлопок, щелчок, звук воды, сигнализацию, разбитие предметов, плач ребёнка и другие бытовые шумы, после чего может запустить выбранный пользователем сценарий.

Голосовой помощник запоминает предпочтения владельца и может вести диалоги, в том числе помогая с языковой практикой.

Модель доступна в чёрном, фиолетовом и сером цветах. Цена начинается от 26 900 тыс. рублей.