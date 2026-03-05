Обзор Infinix NOTE 60: тёмная лошадка или лишний в линейке?

Infinix NOTE 60 вышел в России вместе с двумя другими моделями — Pro‑версией с более мощным процессором Snapdragon и экраном в блоке камер, а также Edge с ультратонким корпусом, поэтому внимание быстро переключилось на них. Смартфон остался в тени, показав себя как более простая и, на первый взгляд, незаметная «база» в линейке.

Но так ли невзрачен NOTE 60 на самом деле? В этом обзоре разберём, что он умеет на самом деле, где у него есть свои сильные стороны и в чём заключаются компромиссы.

Характеристики Infinix NOTE 60

Модель: Infinix NOTE 60 (X6879)

Габариты: 162.37×77.17×7.45 мм, вес — 199 г

Дисплей: 6.78 дюймов, LTPS OLED, 2644×1208 пикселей, 144 Гц, ШИМ 2304 Гц, до 4500 нит, DCI-P3 100%, Always-On Display, защитное стекло Corning Gorilla Glass 7i

Процессор: MediaTek Dimensity 7400 Ultimate (5G)

Память: 8/256 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, f/1.59, 0.8 мкм, угол обзора 78°, OIS широкоугольная — 8 Мп, f/2.2, 1.12 мкм, угол обзора 111.4°, автофокус фронтальная — 13 Мп, f/2.2, 1.12 мкм, угол обзора 82°

Батарея: 6500 мАч, быстрая проводная зарядка 45 Вт, беспроводная зарядка 30 Вт, обратная зарядка 10 Вт

Безопасность: подэкранный оптический сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP64

ОС: XOS 16 (Android 16)

Связь и интерфейсы: 2G, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, GPS, Beidou, Galileo, ГЛОНАСС, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM

Цена на момент обзора: 27 999 ₽

Смартфон со своим лицом

С первого знакомства Infinix NOTE 60 не производит впечатление бюджетного смартфона. По ощущениям — аккуратный, собранный и вполне серьёзный аппарат. Корпус выполнен из алюминия, экран плоский с тонкими рамками 1,87 мм. Задняя панель пластиковая, но матовая и приятная на ощупь, не скользит и не собирает отпечатки.

Форма и общий стиль выполнены в лучших традициях современных флагманов: строгие линии, прямые грани, закруглённые углы и продуманная эргономика. В руке NOTE 60 лежит уверенно и ощущается гораздо дороже своего официального ценника. Но лично для меня смартфон большеват, комфортно обхватить его одной рукой достаточно сложно.

Блок камер крупный и вытянутый, почти на всю ширину корпуса — тренд 2025-2026 годов. В нём расположились две камеры, вспышка и подсветка Hello Active. Выглядит достаточно интересно, спутать NOTE 60 с прошлым поколением или конкурентами довольно сложно — у смартфона есть своё лицо.

По элементам управления всё тоже интересно. Помимо стандартных динамиков, микрофонов, разъёма USB-C и слота для двух SIM-карт, на левой грани расположилась многофункциональная кнопка One-Tap Button — Action Button «здорового человека». На неё можно назначить не только выключение звука, включение камеры или фонарика, но и активацию любого приложения.

На правой грани, рядом с кнопками питания и громкости, установлен сенсор для мониторинга здоровья. Через приложение My Health смартфон умеет измерять пульс и уровень кислорода в крови и вариабельность сердечного ритма. В прошлом поколении датчик располагался в блоке камер, что было не совсем удобно.

В целом, дизайн Infinix NOTE 60 получился достаточно удачным. Он заметно выделяется на фоне конкурентов, не только блоком камер, который лично мне понравился, но и интересными решениями вроде многофункциональной кнопки действия и трекера здоровья.

Infinix NOTE 60 поставляется в серой матовой коробке с текстурой, напоминающей мазки краски. Внутри находятся: смартфон, адаптер питания 45 Вт, кабель, пластиковый чехол с магнитом для MagCharge, а также защитная плёнка (не наклеена).

Большой экран 144 Гц

В Infinix NOTE 60 установлен крупный 6,78-дюймовый LTPS OLED-экран с разрешением 2644×1208 пикселей. Частота обновления заявлена до 144 Гц, но из предустановленных приложений такую герцовку поддерживают только «Настройки», «Сообщения», «Телефон» и «Google Files». В большинстве других программ и играх — 90 или 120 Гц. Но даже так всё выглядит максимально плавно.

Отдельно порадовала яркость: экран остаётся читаемым даже на улице в солнечный день. Цвета насыщенные, но без перебора. Ничего дополнительно настраивать не пришлось, картинка «из коробки» выглядит сбалансированной.

Есть режим Always-On Display, но он активируется всего на несколько секунд после блокировки или касания экрана. Постоянной индикации тут нет, поэтому практической пользы немного.

Сканер отпечатков оптический, он встроен в дисплей и прижат к нижней грани. Срабатывает быстро, но из-за размеров корпуса приходится перехватывать смартфон, чтобы дотянуться. В повседневной жизни чаще пользовался разблокировкой по лицу.

Фронтальная камера размещена по центру в аккуратном вырезе. Вокруг неё реализован интерфейс Dynamic Bar — визуальный блок, аналог Dynamic Island, который отображает уведомления, звонки, музыку и работает с некоторыми сторонними приложениями.

Шаг вперёд в производительности

За работу Infinix NOTE 60 отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate. Это не новейший чип, он вышел ещё в прошлом году, но для своего класса вполне актуален. Такой же установлен, например, в Redmi Note 15 Pro 5G и Infinix GT 30 5G. Если сравнивать с NOTE 50, где использовался Helio G100, разница ощущается.

В повседневном использовании приложения открываются без задержек, переключение между ними проходит плавно. За время теста я не столкнулся с зависаниями или самопроизвольными перезагрузками. Интерфейс работает стабильно, даже если параллельно открыто несколько программ.

В играх NOTE 60 показывает себя достойно для своего сегмента. Например, в новой Warframe Mobile на максимальной графике смартфон выдаёт стабильные 30-40 FPS, а в Rainbow Six Mobile — 50-60 FPS. Для более плавного геймплея рекомендую всё-таки снизить качество картинки хотя бы на «Среднее».

Это не устройство для рекордов в бенчмарках и не для геймеров, но как аппарат на каждый день он справляется со своими задачами спокойно и без сюрпризов.

NOTE 60 работает на базе Android 16 с оболочкой XOS 16. Как и все китайские производители, Infinix приблизила визуальную составляющую системы к «стеклянной» iOS 26. В частности, появились полупрозрачные элементы дизайна, а анимации стали более плавными. Не обошлось и без ИИ-функций. Например, есть голосовой помощник Folax с поддержкой русского языка, быстрый перевод и помощник по работе с документами, AI-редактор текстов, а также расшифровка звукозаписи, генератор тем и фишки в редакторе фото.

Хорошие камеры без изысков

В Infinix NOTE 60 установлено два основных модуля: главный и широкоугольный. Основная камера на 50 Мп в дневное время показывает достойный результат — цвета выглядят естественно, без чрезмерной насыщенности, детализация достаточная для соцсетей и повседневных кадров.

В тёмное время суток основная камера показывает себя достойно для своего класса. Детали частично сохраняются, шумов не слишком много. Ночной режим дополнительно вытягивает тени и делает сцену светлее.

Двукратный зум — кроп с основной камеры, но несмотря на это качество остаётся приемлемым, фотографии не «рассыпаются» и выглядят приятно. Ночью приближение тоже можно использовать, алгоритмы стараются компенсировать нехватку света и хорошо справляются с этим.

Широкоугольный модуль проще. Днём он даёт нормальную по резкости картинку в центре кадра, но динамический диапазон уже слабее, а по краям заметны искажения. Для пейзажей или съёмки в помещении подойдёт, но ждать от него чего-то большего не стоит.

На основную камеру NOTE 60 пишет видео в 4K 30 FPS, но только с AI-стабилизацией. Максимальная стабилизация ограничена 1080p 30 FPS, аналогичное разрешение поддерживает широкоугольный модуль и возможность переключения между камерами во время съёмки.

Фронтальная камера на 13 Мп без автофокуса и вспышки. При хорошем освещении селфи получаются приятными, с нормальной цветопередачей. Вечером детализация падает. Есть режимы ретуши и размытия фона, доступна съёмка видео в 4K 30 FPS.

Большая батарея и быстрая зарядка

За автономность Infinix NOTE 60 отвечает аккумулятор ёмкостью 6500 мАч. В повседневной жизни его хватает примерно на день-полтора, если не перегружать его играми.

Устройство поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 45 Вт. Смартфон заряжается с 1 до 100% за час с небольшим. Есть также беспроводная зарядка 30 Вт, а функция обратной зарядки 10 Вт позволяет подзаряжать другие гаджеты, например наушники или смарт-часы. Производитель утверждает, что ресурс аккумулятора рассчитан на 6 лет.

Итого. Стоит ли покупать Infinix NOTE 60?

Infinix NOTE 60 — это смартфон, который не удивляет громкими рекламными слоганами, но уверенно решает повседневные задачи. Он выглядит современно, корпус сделан из металла, экран радует яркой картинкой, производительность стабильна в ежедневных сценариях, а батарея долго держит заряд. Камеры здесь не «флагманские», но вполне справляются с обычной съёмкой.

Если вы ищете сбалансированный аппарат без претензий на максимальную мощь или продвинутую фотосъёмку, то NOTE 60 вполне стоит рассмотреть. Он не идеален, и в ряде задач уступает более дорогим моделям, но в своей ценовой категории демонстрирует то, что действительно нужно большинству пользователей — надёжность в повседневном использовании.