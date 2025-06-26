Алиса перебивается, колонки поют, звонки без SIM: всё новое в умных устройствах Яндекса

Яндекс выпустил очередной отчет о сделанных обновления умных устройств. Приятно, что каждый месяц, станции развиваются, а не откладываются в дальний ящик.

Алису теперь можно перебивать

Ассистент начал понимать перебивания. Во время ответа можно уточнить вопрос или сменить тему — голосовой помощник перестроит диалог. Пример: «Алиса, какой океан самый большой?» и сразу: «А по количеству рыб?» \

Функция работает в бета-режиме на Станции Миди, Мини 3, Станции 2 и Duo Max. Активируется в разделе «Виртуальный ассистент» приложения «Дом с Алисой».

Первая IP-камера в экосистеме

В продаже появилась первая умная камера Яндекса. Угол обзора 103 градуса, поворот корпуса на 350, съёмка в 2K QHD, ночной режим включается автоматически. При движении, звуке или появлении человека приходят уведомления.

Записи можно сохранять на карту памяти или в облако по подписке. Подписка даёт до 30 дней архива, режим слежения за человеком, исключение зон с детекцией, снимки событий. Для отключения голосом: «Алиса, включи режим приватности» или кнопка Mute.

Обновление системы на Дуо Макс

Станция Дуо Макс (обзор тут) перешла на YaOS X. Это та же система, что на ТВ Станциях. Новый интерфейс с настраиваемыми экранами, возможность запускать подборки видео без пауз, многозадачность без перезагрузки приложений, караоке с отключением вокала и более удобное управление умным домом с экрана.

Лайт 2 стала проще и дешевле

Появилась версия Станции Лайт 2 без часов. Цена — 5490 рублей. Та же форма, знакомое покрытие, комплект стикеров. Доступна в фиолетовом и зелёном цветах. Модель ориентирована на тех, кто ищет простую колонку или выбирает первую модель для ребёнка.

Встроен широкополосный динамик 6 Вт и два микрофона. Колонку можно подключить к аккумулятору, носить по дому, объединять в стереопару и активировать режим «Играй везде».

Звонки с отдельным номером

Появился тариф «Отдельный номер» и он работает с любыми операторами. Номер подключается онлайн без SIM-карты. Настройка через приложение «Дом с Алисой». Звонки осуществляются как с телефона. Достаточно сказать: «Алиса, позвони маме» или «Алиса, прими вызов».