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Яндекс начал продажи Станции Лайт 2 без часов

Доступная колонка с Алисой и умным домом.
Glavred
Богдан Дегтярев сегодня в 11:05

В продаже появилась Станция Лайт 2 без часов — одна из самых доступных умных колонок Яндекса. Она поддерживает голосовое управление Алисой, воспроизведение музыки, управление умным домом (Matter over Wi-Fi), будильники, напоминания и функции чата с нейросетью.

Колонка доступна в фиолетовом и зелёном цветах, комплектуется стикерами. Оснащена динамиком 6 Вт и двумя микрофонами, распознающими команды даже при шуме.

Станцию можно объединять в стереопары или активировать режим «Играй везде». При установке аккумулятора колонку можно носить по дому.

Устройство доступно в официальном магазине Алисы и крупных сетях электроники по цене 5490 рублей.

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Источник:
The GEEK
Богдан Дегтярев

Богдан Дегтярев

Главный редактор The GEEK. Паяю тексты, тестирую гаджеты и делюсь тем, что сам бы читал с интересом. Мой Телеграм-канал — про то, что не стыдно переслать другу.
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