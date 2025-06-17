Яндекс начал продажи Станции Лайт 2 без часов

В продаже появилась Станция Лайт 2 без часов — одна из самых доступных умных колонок Яндекса. Она поддерживает голосовое управление Алисой, воспроизведение музыки, управление умным домом (Matter over Wi-Fi), будильники, напоминания и функции чата с нейросетью.

Колонка доступна в фиолетовом и зелёном цветах, комплектуется стикерами. Оснащена динамиком 6 Вт и двумя микрофонами, распознающими команды даже при шуме.

Станцию можно объединять в стереопары или активировать режим «Играй везде». При установке аккумулятора колонку можно носить по дому.

Устройство доступно в официальном магазине Алисы и крупных сетях электроники по цене 5490 рублей.