У «Яндекс Станций» массовый сбой: колонки слушают, но не выполняют команды

Пользователи «Яндекс Станций» столкнулись с заметными неполадками: умные-колонки реагируют на голос, отвечают, но поставленные задачи не выполняют. Жалобы стали появляться вечером, при этом точные причины пока неизвестны.

Редакция The GEEK проверила проблему на нескольких устройствах. Один из редакторов столкнулся с полной неработоспособностью сценариев и базовых действий. Временным решением оказался сброс колонки до заводских настроек и повторное подключение к Wi-Fi. После этого функциональность полностью восстановилась.

Официальных комментариев от «Яндекса» на момент публикации нет. Продолжаем следить за ситуацией.