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Вышло майское обновление Алисы и Яндекс Станций. Что нового?

Быстрые команды, YandexGPT 5 Lite и первая портативная Станция Стрит.
Обзор Яндекс Станции Миди

Традиционно под конец месяца Яндекс выпустил майское обновление Алисы и умных устройств. Главные нововведения — быстрые команды, YandexGPT 5 Lite и первая портативная Станция Стрит.

Что нового в Станциях и ТВ Станциях

  • Быстрые команды теперь есть на всех Станциях и ТВ Станциях. Функция позволяет давать команды вроде «Громче», «Стоп» или «Дальше» без обращения к Алисе. В частности, на ТВ Станциях фишка позволяет управлять интерфейсом вместо пульта — «Ниже», «Выше», «Влево» или «Вправо».
  • «Откликаться без имени в диалоге». На всех ТВ Станциях, кроме Бейсик, появилась возможность продолжать разговор с Алисой без повторного обращения по имени. Она автоматически подождет 30 секунд и по интонации поймет, когда обращаются к ней, а когда просто разговаривают рядом. Ранее данная фича была доступна только на Станции Миди и Станции Дуо Макс. Функция работает в бета-режиме, активировать ее можно через приложение «Дом с Алисой».
  • Новая нейросеть YandexGPT 5 Lite в чате с Алисой и на всех Станциях. Она точнее понимает запросы и выдает более содержательные ответы.
  • Кнопка «Поиск» в чате с Алисой. Она собирает данные из разных источников, анализирует и делится выводами в одном сообщении.

Вышла Яндекс Станция Стрит

Обзор Яндекс Станции Стрит

Яндекс выпустил первую портативную колонку — Станцию Стрит. Одной из особенностей новинки стала возможность управлять устройством голосом без подключения к интернету. Цена — 14 990 рублей.

Подробный обзор на Яндекс Станцию Стрит читайте по ссылке.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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