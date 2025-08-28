Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Яндекс анонсировал обновление для умных устройств, включая Станции с Алисой и ТВ Станции. Обновления касаются управления, отображения информации и новых сценариев использования.

Таймеры и будильники на Станции Дуо Макс

Теперь их можно настраивать вручную прямо на экране устройства. Ранее управление было доступно только через голосовые команды или приложение. Также Алиса научилась ставить несколько таймеров одной фразой.

Постоянный доступ к эквалайзеру

Эквалайзер теперь доступен в любой момент — не только при воспроизведении музыки. Его можно использовать и при просмотре видео в браузере или поиске.

Виджеты умного дома на ТВ Станции

На экран заставки теперь можно вывести показатели температуры, влажности, давления и CO₂. Добавление виджетов доступно через пульт с экрана заставки.

Расширение голосового управления

Теперь с помощью Алисы можно управлять не только контентом Яндекса, но и приложениями ИВИ, VK Видео, Wink и Rutube.

Подсказки в играх

Алиса может подсказывать решения в играх. Ассистент определяет контекст происходящего на экране и отвечает на запросы вроде «Как пройти уровень?».

Режим «Ночной сеанс»

Функция снижает яркость экрана и громкость резких звуков, улучшает разборчивость речи. Автоматически активируется в тёмное время суток.

Новый раздел «Спорт»

Все спортивные трансляции собраны в одном разделе: можно смотреть в эфире или ставить напоминания.

Звонки с ТВ Станции

Теперь можно звонить с ТВ Станции так же, как с телефона. Возможность работает для абонентов МТС и пользователей тарифов с поддержкой звонков с умных устройств.

Новые модели ТВ Станций

ТВ Станция Про MiniLED — модель с экраном MiniLED, частотой до 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и звуком 50 Вт (включая сабвуфер).

ТВ Станция Бейсик QLED — более доступная модель с QLED-экраном, контрастностью 5000:1 и мощностью звука до 30 Вт.