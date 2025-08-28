Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна | The GEEK
close
Новости

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Августовское обновление устройств Яндекса: таймеры на Дуо Макс, виджеты на ТВ Станциях и новые модели.
Фото аватара
Ник Денвер сегодня в 14:55
Обзор Яндекс Станции Дуо Макс

Яндекс анонсировал обновление для умных устройств, включая Станции с Алисой и ТВ Станции. Обновления касаются управления, отображения информации и новых сценариев использования.

Таймеры и будильники на Станции Дуо Макс

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Теперь их можно настраивать вручную прямо на экране устройства. Ранее управление было доступно только через голосовые команды или приложение. Также Алиса научилась ставить несколько таймеров одной фразой.

Постоянный доступ к эквалайзеру

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Эквалайзер теперь доступен в любой момент — не только при воспроизведении музыки. Его можно использовать и при просмотре видео в браузере или поиске.

Виджеты умного дома на ТВ Станции

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

На экран заставки теперь можно вывести показатели температуры, влажности, давления и CO₂. Добавление виджетов доступно через пульт с экрана заставки.

Расширение голосового управления

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Теперь с помощью Алисы можно управлять не только контентом Яндекса, но и приложениями ИВИ, VK Видео, Wink и Rutube.

Подсказки в играх

Алиса может подсказывать решения в играх. Ассистент определяет контекст происходящего на экране и отвечает на запросы вроде «Как пройти уровень?».

Режим «Ночной сеанс»

Функция снижает яркость экрана и громкость резких звуков, улучшает разборчивость речи. Автоматически активируется в тёмное время суток.

Новый раздел «Спорт»

Все спортивные трансляции собраны в одном разделе: можно смотреть в эфире или ставить напоминания.

Звонки с ТВ Станции

Августовский апдейт Яндекс Станций: эквалайзер всегда под рукой, звонки с ТВ и режим сна

Теперь можно звонить с ТВ Станции так же, как с телефона. Возможность работает для абонентов МТС и пользователей тарифов с поддержкой звонков с умных устройств.

Новые модели ТВ Станций

  • ТВ Станция Про MiniLED — модель с экраном MiniLED, частотой до 144 Гц, поддержкой Dolby Vision и звуком 50 Вт (включая сабвуфер).
  • ТВ Станция Бейсик QLED — более доступная модель с QLED-экраном, контрастностью 5000:1 и мощностью звука до 30 Вт.

Обзор по теме

Обзор Яндекс ТВ Станции Бейсик QLED: красивая картинка и Алиса по адекватной цене
id·208974·20250828_1455
Яндекс Станция Мини 3 Про поступила в продажу в России
Обзор Яндекс Станции Мини 3 Про
Обзор Яндекс Станции Мини 3 Про: колонка с модулями и без проводов
Алиса перебивается, колонки поют, звонки без SIM: всё новое в умных устройствах Яндекса
Яндекс начал продажи Станции Лайт 2 без часов
Яндекс кардинально обновил Станцию Дуо Макс

Комментарии в Telegram

Подборки

Обзоры на The GEEK