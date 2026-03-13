Тим Кук написал открытое письмо к 50-летию Apple

1 апреля Apple отмечает 50-летие со дня основания. По этому случаю генеральный директор компании Тим Кук опубликовал открытое письмо, в котором обратился к пользователям, разработчикам и команде Apple.

Публикуем полный перевод обращения:

50 лет иного мышления

Пятьдесят лет назад в небольшом гараже родилась большая идея. Apple была основана на простой мысли: технологии должны быть личными. Это убеждение — в своё время революционное — изменило всё.

1 апреля исполняется 50 лет Apple. От первого компьютера Apple до Mac, от iPod до iPhone, от iPad до Apple Watch и AirPods, а также сервисы, которыми мы пользуемся каждый день, — App Store, Apple Music, Apple Pay, iCloud и Apple TV — на протяжении пяти десятилетий мы неустанно переосмысливаем возможное и вкладываем мощные инструменты в руки людей. За каждым прорывом стояла одна идея: мир движет вперёд тот, кто мыслит иначе.

Прогресс всегда начинается с человека — изобретателя или учёного, студента или рассказчика, — который представляет лучший путь, новую идею, иной подход. Этот дух направлял Apple с самого начала. Но он никогда не принадлежал только нам.

Каждое изобретение, которое мы представляем миру, — лишь начало истории. Самые значимые её главы пишете вы — люди, которые используют наши технологии для работы, учёбы, мечтаний и открытий. Вы совершали прорывы и запускали бизнесы. Вы поддерживали близких в больницах и запечатлевали первые шаги своих малышей. Вы пробегали марафоны, писали книги и возобновляли старые дружбы. Вы следовали своему любопытству, находили новых любимых исполнителей и делились историями, которые объединяют нас всех.

В ваших руках созданные нами инструменты меняли жизни, а порой и спасали их. И именно это вдохновляет нас — не то, на что способны технологии сами по себе, а то, чего вы можете достичь с их помощью.

В Apple мы сосредоточены на созидании завтрашнего дня, а не на воспоминаниях о вчерашнем. Но мы не могли позволить этой дате пройти, не поблагодарив миллионы людей, которые делают Apple тем, чем она является сегодня, — наши замечательные команды по всему миру, сообщество разработчиков и каждого покупателя, разделившего с нами этот путь. Ваши идеи вдохновляют нашу работу. Ваше доверие побуждает нас становиться лучше. Ваши истории напоминают нам о том, чего мы способны достичь, когда мыслим иначе.

Если вы и научили нас чему-то, так это тому, что люди, достаточно безрассудные, чтобы думать, будто могут изменить мир, именно это и делают.

Так выпьем же за безрассудных.

За белых ворон.

За бунтарей.

За смутьянов.

За квадратные колышки в круглых отверстиях.

За тех, кто видит мир иначе.

За вас.