Колонизация Марса оказалась почти невозможной

Учёные всё посчитали.
Марс давно рассматривают как возможный «второй дом» для человечества, однако реальные условия на планете делают эту задачу крайне сложной. Средняя температура на Марсе составляет около −60 градусов, а атмосферное давление примерно в сто раз ниже земного. Без скафандра человек там погибнет почти мгновенно.

Сотрудник Лаборатории реактивного движения NASA Вячеслав Турышев попытался оценить, какие ресурсы потребуются для терраформирования планеты. По его расчётам, чтобы довести давление до уровня Земли, на Марс пришлось бы доставить более 1 000 000 000 000 000 000 килограммов углекислого газа.

После этого нужно сформировать слои атмосферы, способные защитить поверхность от радиации, и каким-то образом повысить температуру планеты.

Кислород можно было бы получать из воды, запасы которой обнаружены в полярных шапках и под поверхностью Марса. Однако для такого процесса потребуется около 380 тераватт энергии. Для сравнения, всё человечество на Земле за год потребляет примерно 3,5 тераватта.

Даже при выполнении всех условий остаётся риск, что Марс не сможет удержать искусственно созданную атмосферу, и она постепенно улетучится в космос.

Поэтому в ближайшем будущем исследование планеты, скорее всего, будет ограничиваться роботами или небольшими герметичными базами для людей. Полноценная колонизация Марса пока остаётся далёкой перспективой.

