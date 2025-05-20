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Портативная колонка Яндекс Станция Стрит поступила в продажу

Это первая портативная колонка с Алисой.

20 мая в России начались продажи Яндекс Станции Стрит — первой портативной умной колонки с голосовым помощником Алисой. Напомним, официально устройство представили на конференции в апреле.

Ключевая фишка Станции Стрит — ее портативность. Умную колонку можно брать с собой куда угодно — на дачу, в путешествие или на тренировку. Она работает в двух режимах:

  • Без интернета — доступно воспроизведение музыки через Bluetooth и управление голосом: команды вроде «громче», «дальше» или «стоп» выполняются без подключения к сети
  • По Wi-Fi через мобильную точку доступа — можно воспроизводить музыку и использовать все функции Алисы, включая поиск в интернете, таймеры и голосовое управление

Характеристики и другие особенности Станции Стрит:

  • Мощность 30 Вт
  • Аудиосистема: два динамика и два пассивных излучателя
  • Адаптивное звучание: колонка автоматически определяет, находится ли она в помещении или на улице
  • До 12 часов работы без подзарядки
  • Режим «Играй везде» — синхронное воспроизведение музыки на двух колонках
  • Защита от пыли и влаги по стандарту IP67

Яндекс Станция Стрит доступна в черном и зеленом цветах по цене 14 990 рублей. Умную колонку уже можно приобрести в официальном магазине Алисы, а через неделю она появится в крупных торговых сетях.

Подробный обзор на Яндекс Станцию Стрит читайте по ссылке.

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Источник:
The GEEK
Анатолий Почивалов

Анатолий Почивалов

С проницательным взглядом на инновации поднимаю важные вопросы и исследую потенциал нашего технологического будущего.
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