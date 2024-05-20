В России стартуют продажи титановых HUAWEI WATCH 4 Pro в космическом дизайне

М.Видео-Эльдорадо анонсировала начало продаж смарт-часов HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition, выполненных в необычном космическом дизайне.

Смарт-часы оснащены 1,5-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 466×466 пикселей (310 ppi). В устройство установили акселерометр, гироскоп, компас, барометр, а также датчики пульса, ЭКГ и температуры.

Модель получила корпус из титана с алмазоподобным углеродным покрытием, красно-черный безель из нанокристаллической керамики, а также экран из высокопрочного сферического сапфирового стекла. К новому дизайну также разработали эксклюзивный циферблат с анимацией механизма сопла Лаваля и ряд других уникальных циферблатов в космическом стиле.

WATCH 4 Pro Space Edition получили обновленные функции мониторинга здоровья, а также технологию TruSeen 5.5+, которая улучшает точность измерений. Устройство способно выдерживать погружение в воду на глубину до 30 метров. Подробнее о смарт-часах, можно почитать в материале.

HUAWEI WATCH 4 Pro Space Edition появятся в продаже с 23 мая по цене 54 999 рублей.