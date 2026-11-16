Microsoft раскрыла подробности Project Helix: новая Xbox сможет запускать игры для ПК

Microsoft поделилась новыми подробностями о Project Helix, игровой консоли следующего поколения. В юбилейном журнале Xbox вице-президент компании Джейсон Рональд рассказал, как будет работать устройство.

Project Helix создаётся именно как консоль с возможностью запуска ПК-игр, а не как компьютер с поддержкой Xbox. Microsoft хочет сохранить простоту консолей: запускать игры можно будет без необходимости обновлять драйверы, настраивать систему и разбираться с графическими параметрами. При этом опытным пользователям оставят возможность более тонкой настройки производительности.

Ещё одна важная особенность касается обратной совместимости. По словам Рональда, владельцы Project Helix смогут перенести библиотеку игр четырёх поколений Xbox вместе с сохранённым прогрессом. Компания стремится обеспечить быстрый доступ к ранее купленным играм без дополнительных сложностей.

Microsoft также делает ставку на новые графические технологии, включая нейронный рендеринг, который позволит улучшать качество изображения без пропорционального увеличения нагрузки на оборудование.

Пока неизвестно, какие именно магазины ПК-игр будет поддерживать консоль, включая Steam и Epic Games Store. Дата выхода и стоимость Project Helix также не объявлены. Первые образцы оборудования разработчики должны получить в 2027 году.