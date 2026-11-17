Сегодня утром HUAWEI опубликовала рендеры фаблета OSTA O1 Pro, а вместе с этим было снято эмбарго на публикацию фотографий для журналистов, которые заранее получили смартфон для обзора.

Доверенные СМИ и блогеры уже начали делиться своими студийными фотографиями и видео, что позволило рассмотреть грядущею новинку более детально со всех сторон.

Авторы контента не раскрыли технические характеристики OSTA O1 Pro, но из их материалов стало известно, что фаблет получил 6,39-дюймовым дисплей с классическим соотношением сторон 16:9 и узкие экранные рамки — 1.5мм. Толщина корпуса составляет 6,6 мм при массе 200 грамм, а в комплекте со смартфоном будет прозрачный чехол и длинный (~1.8 м) кабель USB-C на USB-C, но без блока питания.

Презентация OSTA O1 Pro состоится 20 ноября.