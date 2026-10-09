Продажи Xbox и PlayStation в США заметно рухнули

Продажи игровых консолей в США продолжают снижаться. По данным аналитика Circana Мэта Пискателлы, за первые восемь месяцев 2026 года продажи Xbox в штуках упали на 33% год к году, а PlayStation на 25%.

Для Xbox показатель оказался минимальным за всю историю наблюдений Circana. Продажи PlayStation опустились до самого низкого уровня с 2013 года.

Только в августе продажи PlayStation снизились на 11%, Xbox на 31%, а Nintendo на 15% по сравнению с августом прошлого года.

Одновременно консоли заметно подорожали. Средняя цена проданного Xbox в 2026 году достигла $529, что на 26% выше прошлогоднего уровня. Средняя стоимость PlayStation выросла на 20% и составила $597. Оба показателя стали рекордными для американского рынка.

Пискателла считает, что чувствительность покупателей к цене становится серьёзной проблемой. По его словам, ситуацию может немного улучшить выход крупной игры в ноябре, однако многое будет зависеть от доступности устройств, дефицита памяти и других компонентов, а также дальнейшей ценовой политики.