Huawei работает над новой моделью умных часов Watch Air, главной особенностью которых станет ультратонкий корпус. Китайские инсайдеры раскрыли первые подробности устройства, а в сети появилось изображение, предположительно демонстрирующее его дизайн.

По данным MyDrivers со ссылкой на инсайдера Fixed Focus Digital, толщина Huawei Watch Air составит всего 6,9 мм. Для сравнения, толщина корпуса Huawei Watch 6 достигает 10,9 мм.

Часы якобы получат цельный титановый корпус с глянцевой отделкой. Упоминаются три расцветки: чёрная, серебристая и золотая. На предполагаемом рекламном изображении устройство напоминает Apple Watch благодаря прямоугольному дисплею с закруглёнными углами, вращающейся головке и дополнительной боковой кнопке. Подлинность изображения пока не подтверждена.

Несмотря на небольшую толщину, Watch Air смогут работать около пяти дней без подзарядки. Для этого Huawei, по слухам, использует многослойный аккумулятор нестандартной формы с содержанием кремния более 10%. Такая конструкция якобы позволила увеличить плотность энергии примерно на 6%.

По предварительной информации, новинка также получит функции мониторинга здоровья уровня Huawei Watch 6 и спортивные возможности Watch GT 7 Pro. Однако точный набор датчиков и поддерживаемых режимов пока неизвестны.

Ранее Huawei Watch Air с номером модели KTA-B19 обнаружили в сертификационных базах Индонезии и ЕАЭС, что может указывать на подготовку международного релиза.

Официальная дата презентации и стоимость часов пока не раскрыты. Huawei ещё не подтвердила существование новой линейки.

Huawei продолжает экспериментировать с материалами и дизайном часов. Недавно мы протестировали HUAWEI WATCH 6 Pro Ceramic Edition с керамическим корпусом, сапфировым стеклом и золотой отделкой. Подробности в нашем обзоре.