HUAWEI на официальной страничке нового своего суббренда OSTA опубликовала первые промоматериалы грядущего смартфона OSTA O1 Pro, который визуально оказался похожим на фаблет HUAWEI Pura X View.

Компания пока не раскрыла технические характеристики смартфона, известны лишь его конфигурации памяти — 16/512 и 16/1024 ГБ, что косвенно указывает на флагманский или субфлагманский сегмент позиционирования. Для OSTA O1 Pro заявлен новый «иконический» дизайн оболочки с оформлением в стилистике Liquid Glass, а также встроен ИИ-ассистент для решения рутинных задач.

Презентация OSTA O1 Pro состоится 20 ноября, а сбор предзаказов в Китае уже стартовал.