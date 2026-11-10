Rockstar раскрыла с какой частотой кадров будет работать GTA VI на консолях

Сегодня компания Rockstar Games объявила о старте предварительной загрузки Grand Theft Auto VI. Возможность скачать игру появилась у всех владельцев цифровых предзаказов, а покупатели физических изданий могут активировать свой код из коробки для получения доступа к загрузке.

Кроме этого, разработчик сообщил, что на PlayStation 5 Pro игра эксклюзивно предложит улучшенную чёткость изображения благодаря PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) и трассировке лучей в тенях. При этом частота кадров на всех версиях консолей составит всего 30 FPS.

Вместе с этим Rockstar опубликовала новый трейлер GTA VI:

Игра также будет доступна через XBOX Cloud Gaming на консолях XBOX Series X|S и XBOX One, используя графические пресеты XBOX Series S. Релиз GTA VI состоится 19 ноября.