HUAWEI представила титановые смарт-часы WATCH 4 Pro в космическом дизайне

7 мая в Дубае прошла презентация HUAWEI, в ходе которой на глобальном рынке дебютировали смарт-часы WATCH 4 Pro Space Edition. Основными фишками устройства стали космический дизайн и материал корпуса – сверхпрочный титан с алмазоподобным покрытием.

Смарт-часы получили 1,5-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 466×466 пикселей (310 ppi) и сферическим сапфировым стеклом. Внутрь устройства встроили акселерометр, гироскоп, компас, барометр и датчики пульса, ЭКГ, температуры и т.д. Габариты устройства – 49,1×49,1×12,9 мм, вес – около 65 грамм без ремешка.

По заявлению HUAWEI, WATCH 4 Pro Space Edition выдерживают погружение в воду до 30 метров. Кроме того, есть эксклюзивные циферблаты, выполненные в космическом стиле, NFC, Bluetooth 5.2, динамик и микрофон.

Кроме дизайна новые смарт-часы получили расширенные функции мониторинга здоровья и фитнеса, в частности технологию HUAWEI TruSeen5.5+ для высокоточного мониторинга пульса, а также возможность совершать звонки.

В стандартном режиме использования часы функционируют до 4,5 дней, тогда как в режиме энергосбережения «Ультра» их автономность увеличивается до 12–21 дня.