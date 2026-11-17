В России стартовали продажи планшета HUAWEI MatePad Pro 12. Новинка доступна в голубом и тёмно-сером цветах, получила металлический корпус толщиной всего 4,7 мм и весит 454 г в версии PaperMatte.

Планшет оснащён 12-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 3036 × 1952 пикселя, частотой обновления до 144 Гц и пиковой яркостью 1600 нит. Матовое покрытие PaperMatte уменьшает блики, а его эффективность по сравнению с предыдущим поколением выросла на 30%, по данным производителя.

Для работы предусмотрены компьютерная версия WPS Office, функции ИИ для обработки заметок и преобразования речи в текст. Поддерживаются стилус M-Pencil Pro, клавиатура Glide Keyboard и передача файлов между совместимыми устройствами Huawei и Apple. Для рисования доступно приложение GoPaint.

За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 10 400 мА·ч. Производитель заявляет до 14,7 часа воспроизведения видео. Также предусмотрены аудиосистема Huawei Sound, улучшенное охлаждение и проводная обратная зарядка мощностью до 40 Вт.

В России представлены три комплектации планшета: