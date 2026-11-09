Sony анонсировала консоль PlayStation Portal Midnight Black со встроенной памятью

Сегодня Sony анонсировала новую версию игровой портативной консоли PlayStation Portal в издании Midnight Black. Главным нововведением стала дополнительная встроенная память, предназначенная для поддержки будущих функций. Пока компания не раскрывает её объём и конкретное назначение, но есть предположение, что она реализована для поддержки офлайн-игр.

Остальные технические характеристики остались прежними: 8-дюймовый LCD-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, поддержка 3D Audio, адаптивных триггеров и тактильной отдачи DualSense.

По словам компании, новика будет «привязана» к японскому региону. Её можно использовать только с аккаунтом PlayStation, в котором язык системы установлен на «японский», а «Страна/Регион» — «Япония».

В Японии консоль PlayStation Portal Player Midnight Black поступит в продажу 10 декабря по цене 39 980 иен (20 835 ₽), а предзаказы стартуют 13 ноября.