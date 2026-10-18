Anbernic выпустила конкурента Nintendo 3DS с двумя экранами и ИИ
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Anbernic выпустила конкурента Nintendo 3DS с двумя экранами и ИИ

Новинка получила два экрана, мощный процессор Snapdragon и встроенного ИИ-помощника.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 10:18
Anbernic RG DDS: Цена почти вдвое выше Nintendo 3DS, старт продаж в декабре

Компания Anbernic представила портативную игровую консоль RG DDS, выполненную в форм-факторе Nintendo 3DS. Новинка получила два экрана, производительный процессор Snapdragon и встроенные функции искусственного интеллекта.

Верхний IPS-дисплей имеет диагональ 4,7 дюйма и разрешение 1200 × 720 пикселей, нижний сенсорный экран на 4 дюйма предлагает разрешение 960 × 720 пикселей. В корпусе также предусмотрен выдвижной стилус.

За производительность отвечает Snapdragon G2 Gen 2 с графикой Adreno A22. Консоль работает под управлением Android 16 и рассчитана на запуск мобильных игр и эмуляторов. Предусмотрены две конфигурации: 8/128 ГБ и 12/256 ГБ с возможностью расширения памяти картами microSD до 2 ТБ.

Отдельная особенность RG DDS заключается в специальной ИИ-кнопке. С её помощью пользователи смогут получать подсказки по прохождению игр, переводить текст в реальном времени и обращаться к нейросети.

Консоль также получила аккумулятор ёмкостью 6000 мА·ч с зарядкой мощностью 27 Вт, активную систему охлаждения, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и разъём 3,5 мм для наушников. Через USB-C можно выводить изображение на внешний монитор в разрешении 1080p.

Стоимость Anbernic RG DDS начинается от $299,99, старшая версия обойдётся в $364,99. На время предзаказа цены снижены до $284,99 и $349,99 соответственно. Первые поставки запланированы на 10 декабря 2026 года.

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