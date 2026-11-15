Huawei впервые официально показала складной Mate X8 со всех сторон
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Huawei впервые официально показала складной Mate X8 со всех сторон

Полноценная презентация ещё впереди.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 11:30
Huawei впервые официально показала складной Mate X8 со всех сторон

Huawei впервые официально показала дизайн нового складного смартфона Mate X8. Устройство появилось в видеоролике, посвящённом восьмилетию линейки Mate X, который опубликовал глава потребительского бизнеса компании Юй Чэндун.

В видео можно рассмотреть смартфон в сложенном и раскрытом состоянии. Mate X8 сохранил привычную конструкцию с гибким дисплеем, складывающимся внутрь. На задней панели расположен крупный круглый блок камер, отличающийся от оформления предыдущего Mate X7.

По словам Юй Чэндуна, новое поколение получит улучшения экрана, камер и производительности. Конкретные характеристики производитель пока не раскрывает.

По предварительным данным, Mate X8 оснастят внешним экраном диагональю 6,5 дюйма и внутренним на 8,15 дюйма. Смартфону также приписывают процессор Kirin 9050 Pro и две модификации: стандартную и коллекционную с увеличенным объёмом памяти.

Ожидается, что Huawei представит Mate X8 до конца ноября 2026 года. Официальная дата презентации, стоимость и сроки начала продаж пока не объявлены.

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