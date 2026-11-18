В сети появилось 18-секундное видео нового Huawei Mate X8, демонстрирующее одну из главных особенностей смартфона. На кадрах видно, что характерная складка посередине гибкого дисплея практически незаметна.

Ролик опубликовали в китайской соцсети Weibo. Смартфон в светло-фиолетовом корпусе показывают под разными углами при дневном освещении. Несмотря на глянцевую поверхность и отражения, в месте сгиба практически не видно углубления, характерного для подобных устройств.

По предварительным данным, Huawei добилась такого результата благодаря новому магнитному шарниру и усовершенствованной конструкции гибкого экрана. Однако оценить долговечность решения по короткому видео пока невозможно.

Mate X8 также приписывают увеличенный внутренний дисплей диагональю 8,15 дюйма, внешний экран на 6,5 дюйма, процессор Kirin 9050 Pro и аккумулятор ёмкостью более 6000 мА·ч.

Официальная презентация Huawei Mate X8 состоится 24 ноября в Китае. Компания уже раскрыла дизайн и пять расцветок смартфона, но полные характеристики и стоимость пока держит в секрете.