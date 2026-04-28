OPPO Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra научили обмениваться файлами с iPhone через AirDrop

Смартфоны OPPO Find X9 Ultra и Vivo X300 Ultra получили обновленную функцию Quick Share с поддержкой обмена файлами через AirDrop с iPhone, iPad и Mac. Об этом сообщает издание Android Central.
Напомним, новая версия Quick Share позволяет передавать данные между Android-устройствами и экосистемой Apple без использования сторонних сервисов и облачных хранилищ.
На данный момент такую возможность получили смартфоны серий Google Pixel 10 и Pixel 9, а также более десяти моделей Samsung. В начале февраля Google также объявила о планах расширить совместимость Android с AirDrop на большее число устройств.