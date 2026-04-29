Игры из Steam стали доступны на телевизорах Яндекса

В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился новый раздел «Игромир», который позволяет запускать в облаке несколько «демок» и игры из Steam. Сейчас функционал доступен на ТВ с операционной системой YaOS X, а в дальнейшем появится на устройствах с YaOS и Android TV.
Сервис поддерживает подключение популярных игровых контроллеров, включая геймпады Xbox и PlayStation, а также большинство ПК- и Android-совместимых устройств. Для игры не требуется подписка «Яндекс Плюс» — сервис работает по модели почасовой оплаты.
Технология облачного гейминга позволяет запускать современные игры без необходимости покупать мощный компьютер или консоль. Игры работают на удаленных серверах, а пользователю передается картинка и возможность управления.
На качество работы сервиса влияет удаленность от дата-центра. Ожидаемая зона покрытия оценивается примерно в 1000 километров, в которую попадают такие города, как Санкт-Петербург, Казань, Самара и Волгоград.