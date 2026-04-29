Игры из Steam стали доступны на телевизорах Яндекса

Сервис «Игромир» с технологией облачного гейминга появился в приложении «Кинопоиска».
Редакция The GEEK сегодня в 12:46
В приложении «Кинопоиск» для телевизоров появился новый раздел «Игромир», который позволяет запускать в облаке несколько «демок» и игры из Steam. Сейчас функционал доступен на ТВ с операционной системой YaOS X, а в дальнейшем появится на устройствах с YaOS и Android TV.

Сервис поддерживает подключение популярных игровых контроллеров, включая геймпады Xbox и PlayStation, а также большинство ПК- и Android-совместимых устройств. Для игры не требуется подписка «Яндекс Плюс» — сервис работает по модели почасовой оплаты.

Технология облачного гейминга позволяет запускать современные игры без необходимости покупать мощный компьютер или консоль. Игры работают на удаленных серверах, а пользователю передается картинка и возможность управления.

На качество работы сервиса влияет удаленность от дата-центра. Ожидаемая зона покрытия оценивается примерно в 1000 километров, в которую попадают такие города, как Санкт-Петербург, Казань, Самара и Волгоград.

Читайте также
Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced
Assassin's Creed

Вышел первый трейлер Assassin’s Creed Black Flag Resynced

Игра выйдет 9 июля на ПК и консолях.
Экшен Control вышел на iPhone и iPad
App Store

Экшен Control вышел на iPhone и iPad

Игра стоит $4.99, но недоступна в российском App Store.
Слух: ремейк Mafia 2 находится в разработке
Mafia 2

Слух: ремейк Mafia 2 находится в разработке

Ютубер привел «улики», которые указывают на разработку ремейка Mafia 2 и продолжения Mafia: The Old Country.
Видеть всё: 5 сериалов, которые нужно смотреть на большом экране
Кино и сериалы

Видеть всё: 5 сериалов, которые нужно смотреть на большом экране

Сериальный формат открывает огромные возможности для режиссеров. Некоторые...
Ещё по теме
Яндекс Браузер начал адаптировать тексты для людей с особенностями восприятия информации
Яндекс выпустил апрельское обновление Алисы AI
Яндекс Фабрика запустила офлайн-пространство с ротацией брендов
Представлена новая ИИ-платформа «Яндекс Авто» с Алисой
В Яндекс Go появились ИИ-подсказки при заказе такси
Определитель Яндекса научился предупреждать близких о мошенниках
Том Хендерсон: Assassin’s Creed: Black Flag Resynced выйдет 9 июля
Metro 2039 официально анонсирована: вышел дебютный трейлер
Atomic Heart получил финальное DLC «Кровь на Хрустале»
ИИ-кавер песни «Седая ночь» в исполнении Канье Уэста бьет рекорды по прослушиваниям
Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков
Яндекс выпустил премиальную ТВ Станцию MiniLED с Алисой
Яндекс запустил Игромир с облачным геймингом и магазином игровых товаров
Разработчиков GTA 6 взломали и потребовали выкуп: Rockstar подтвердила утечку
  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры