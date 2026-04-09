СБП меняет правила: с 1 июля для переводов и платежей потребуется ИНН

В России ужесточат правила переводов через СБП.
Редакция The GEEK сегодня в 19:21
С 1 июля 2026 года в России станет обязательным указание ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. О нововведении заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум». По его словам, мера вводится как инструмент борьбы с дропперством. 

Как следует из слов представителя НСПК, требование затронет переводы между физлицами, а также операции между юрлицами и физлицами. Внутри самой системы ИНН рассматривают как более устойчивый идентификатор: номер телефона можно сменить, карту перевыпустить, счет открыть заново, а ИНН для физического лица остается почти неизменным. В НСПК считают, что такой реквизит поможет точнее оценивать риски и усложнит обход уже действующих ограничений для дропперов. 

На практике новость пока выглядит не такой однозначной, как в первых заголовках. Frank Media отдельно обратило внимание, что обязательность заполнения ИНН может касаться не ручного ввода со стороны каждого пользователя, а обмена данными внутри банковской и платежной инфраструктуры СБП. Иными словами, финальный сценарий для клиентов банков еще требует уточнения. 

Пока в публичных публикациях нет детального официального описания, как именно новое требование будет реализовано в банковских приложениях, появится ли отдельное поле для клиента и станет ли правило обязательным для каждого перевода без исключений. Поэтому на текущем этапе корректнее говорить не о том, что россиян заставят вручную вводить ИНН при каждом переводе, а о том, что ИНН становится обязательным реквизитом в контуре СБП с 1 июля. 

НСПК выступает оператором платежной системы «Мир» и обеспечивает работу СБП, так что изменение касается одной из ключевых инфраструктур безналичных переводов в стране. На фоне ужесточения антифрод-мер шаг выглядит логичным для регулятора и участников рынка, но для пользователей главный вопрос пока остается открытым: станет ли перевод через СБП сложнее в бытовом сценарии, или большая часть новой нагрузки ляжет на банки и внутренние процессы проверки.  

Читайте также
По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только
Банки

По России пошли сбои в оплате: жалуются на Сбер, ВТБ, Т-Банк и не только

Проблемы с оплатой фиксируются во многих регионах России.
В России появятся банкоматы, где можно снимать деньги без комиссии
Банки

В России появятся банкоматы, где можно снимать деньги без комиссии

В России начали тестировать единую сеть банкоматов без привязки к конкретному банку и без комиссии для пользователей.
Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store
App Store

Фейковое приложение Россельхозбанка появилось в App Store

Оно создано мошенниками для сбора персональных данных пользователей.
В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки
Блокировки

В сети произошёл массовый сбой: жалобы на Steam, Discord и банки

Пользователи жалуются на проблемы с доступом, загрузкой медиа и работой приложений.
Ещё по теме
РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее

РБК: Минцифры признало, что искать VPN на iPhone намного сложнее
«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN

«Обрушил половину Рунета»: Касперская раскритиковала Роскомнадзор за блокировки VPN
Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России

Дуров: Telegram продолжит бороться с блокировкой в России
РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN

РБК: российские платформы обяжут помогать Роскомнадзору блокировать VPN
Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям

Минцифры обсуждает новые требования к телеком-компаниям
В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета

В России отключили оплату Apple ID с мобильного счета
В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам

В России выделили частоты для подключения смартфонов к спутникам
Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium

Telegram предупредил о «последней возможности» оплатить Premium
Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси

Глава Минцифры прокомментировал возможные ограничения VPN в Росси
Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов

Forbes: операторы могут ввести плату за использование VPN-сервисов
В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт

В России перестанет работать пополнение Apple ID через мобильный счёт
В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России

В СПЧ заявили о шансах на восстановление работы Telegram в России
Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора

Из российского App Store удалили несколько VPN-клиентов по требованию Роскомнадзора
Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году

Правила и штрафы для электросамокатов в 2026 году
  1. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  2. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры

  3. Обзор Infinix NOTE 60 Pro: металл, матричный экран и первый Snapdragon в линейке

    Обзоры

  4. Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: наушники, которые превзошли ожидания?

    Обзоры

  5. Обзор Govee Uplighter Floor Lamp: игрушка из ТикТока или умный свет для взрослых?

    Обзоры

  6. Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 5: когда не нужно ничего прощать

    Обзоры
Смотреть все обзоры