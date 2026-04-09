СБП меняет правила: с 1 июля для переводов и платежей потребуется ИНН

С 1 июля 2026 года в России станет обязательным указание ИНН при переводах и платежах через Систему быстрых платежей. О нововведении заявил руководитель направления СБП центра противодействия мошенничеству НСПК Никита Юрков на форуме «Антифродум». По его словам, мера вводится как инструмент борьбы с дропперством.

Как следует из слов представителя НСПК, требование затронет переводы между физлицами, а также операции между юрлицами и физлицами. Внутри самой системы ИНН рассматривают как более устойчивый идентификатор: номер телефона можно сменить, карту перевыпустить, счет открыть заново, а ИНН для физического лица остается почти неизменным. В НСПК считают, что такой реквизит поможет точнее оценивать риски и усложнит обход уже действующих ограничений для дропперов.

На практике новость пока выглядит не такой однозначной, как в первых заголовках. Frank Media отдельно обратило внимание, что обязательность заполнения ИНН может касаться не ручного ввода со стороны каждого пользователя, а обмена данными внутри банковской и платежной инфраструктуры СБП. Иными словами, финальный сценарий для клиентов банков еще требует уточнения.

Пока в публичных публикациях нет детального официального описания, как именно новое требование будет реализовано в банковских приложениях, появится ли отдельное поле для клиента и станет ли правило обязательным для каждого перевода без исключений. Поэтому на текущем этапе корректнее говорить не о том, что россиян заставят вручную вводить ИНН при каждом переводе, а о том, что ИНН становится обязательным реквизитом в контуре СБП с 1 июля.

НСПК выступает оператором платежной системы «Мир» и обеспечивает работу СБП, так что изменение касается одной из ключевых инфраструктур безналичных переводов в стране. На фоне ужесточения антифрод-мер шаг выглядит логичным для регулятора и участников рынка, но для пользователей главный вопрос пока остается открытым: станет ли перевод через СБП сложнее в бытовом сценарии, или большая часть новой нагрузки ляжет на банки и внутренние процессы проверки.