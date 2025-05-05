Известна причина массового сбоя в работе мобильных операторов в России

5 мая практически у всех крупных мобильных операторов произошел массовый сбой. Пользователи МТС, Билайна, МегаФона, Т2 и Yota жалуются на отсутствие сети и интернета. Подавляющая часть проблем фиксируется в Москве.

В пресс-службах Билайна и МегаФона рассказали журналистам, что сложности возникли «по независящим от нас причинам». Абонентам рекомендуют использовать Wi-Fi для доступа к интернету.

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) пояснила, что неполадки связаны с подготовкой и проведением парада Победы в Москве. Перерывы в работе могут наблюдаться в период с 5 по 9 мая включительно.

Аналогичные меры уже объявлены в Астраханской области. Местные власти сообщили, что возможны «временные ограничения сотовой связи и скорости мобильного интернета» для «обеспечения безопасности и противодействия террористической угрозе».