Дуров призвал россиян обновить Telegram, чтобы «оставаться на связи»

Telegram обновил протокол по противодействию цензуре. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров, призвав пользователей в России обновить приложение, чтобы «оставаться на связи».

Он также посоветовал заранее иметь несколько сервисов для смены виртуального местоположения и не использовать российские приложения при подключении к ним.

«Со своей стороны, мы будем продолжать совершенствовать децентрализованную технологию противодействия цензуре в Telegram», — Павел Дуров.

По его словам, несмотря на действующие запреты, использование Telegram в России оставалось стабильным на протяжении последней недели.

Ранее Дуров заявил, что Telegram продолжит бороться с блокировкой в России. Команда мессенджера намерена делать трафик более сложным для обнаружения, уточнил он.