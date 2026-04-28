Google разрешила Пентагону использовать Gemini, несмотря на протест сотрудников

Google подписала соглашение с Министерством обороны США, которое позволит Пентагону использовать ИИ-инструменты компании, включая Gemini, для «любых законных государственных целей». Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.
По данным издания, договор предусматривает возможность изменения настроек и фильтров безопасности моделей по запросу правительства. При этом в соглашении отдельно указано, что ИИ-система не должна применяться для массовой слежки внутри страны или как автономное оружие без контроля человека.
У Google, как утверждают источники, не будет права контролировать конкретные сценарии использования Gemini правительством или накладывать вето на такие решения.
Сделка вызвала сопротивление внутри компании. 27 апреля более 600 сотрудников Google направили письмо гендиректору Сундару Пичаи с призывом не предоставлять Пентагону доступ к Gemini.
Похожие соглашения с Минобороны США ранее уже подписали OpenAI и xAI. Anthropic, по данным The Information, отказалась от сделки, поскольку требовала дополнительных гарантий, что Claude не будут использовать для слежки.