Google разрешила Пентагону использовать Gemini, несмотря на протест сотрудников
Новости

Google разрешила Пентагону использовать Gemini, несмотря на протест сотрудников

Сделка состоялась несмотря на обращение более 600 сотрудников компании против такого сотрудничества.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 22:07
Google подписала соглашение с Министерством обороны США, которое позволит Пентагону использовать ИИ-инструменты компании, включая Gemini, для «любых законных государственных целей». Об этом сообщает The Information со ссылкой на источники.

По данным издания, договор предусматривает возможность изменения настроек и фильтров безопасности моделей по запросу правительства. При этом в соглашении отдельно указано, что ИИ-система не должна применяться для массовой слежки внутри страны или как автономное оружие без контроля человека.

У Google, как утверждают источники, не будет права контролировать конкретные сценарии использования Gemini правительством или накладывать вето на такие решения.

Сделка вызвала сопротивление внутри компании. 27 апреля более 600 сотрудников Google направили письмо гендиректору Сундару Пичаи с призывом не предоставлять Пентагону доступ к Gemini.

Похожие соглашения с Минобороны США ранее уже подписали OpenAI и xAI. Anthropic, по данным The Information, отказалась от сделки, поскольку требовала дополнительных гарантий, что Claude не будут использовать для слежки.

Обсудить
Читайте также
Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ
Apple

Apple получила полный доступ к Gemini и использует её для обучения своих ИИ

По данным The Information, Apple применяет Gemini для обучения компактных моделей под iPhone.
Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini
Claude

Xiaomi выходит на рынок ИИ: представлены три модели уровня Claude и Gemini

Представлены три ИИ-модели MiMo-V2.
Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале
Apple

Bloomberg: Apple выпустит обновлённую Siri на Google Gemini уже в феврале

Она будет «глубоко» интегрирована в основные приложения.
Яндекс выпустил апрельское обновление Алисы AI
Алиса

Яндекс выпустил апрельское обновление Алисы AI

Главное изменение в режиме микрофона в чате: теперь запрос можно не печатать, а продиктовать голосом.
Ещё по теме
Представлена новая ИИ-платформа «Яндекс Авто» с Алисой

Представлена новая ИИ-платформа «Яндекс Авто» с Алисой
DeepSeek выпустила флагманские языковые модели V4-Pro и V4-Flash

DeepSeek выпустила флагманские языковые модели V4-Pro и V4-Flash
OpenAI выпустила GPT-5.5 для программирования, исследований и офисной работы

OpenAI выпустила GPT-5.5 для программирования, исследований и офисной работы
4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27

4 новые функции Apple Intelligence появятся на iPhone с выходом iOS 27
У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи

У пользователей Claude начали запрашивать паспорт и селфи
Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков

Яндекс Погода получила ИИ-чат для аллергиков
ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения

ИИ-агенты от Яндекса научились продолжать работу даже при потере соединения
NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час

NYT: «Режим ИИ» в поиске Google выдает десятки миллионов ложных ответов в час
Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok

Х добавила автоматический перевод постов с помощью Grok
«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов

«Союзмультфильм» начнёт использовать ИИ для создания мультфильмов
Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи

Яндекс внедрил ИИ-блендер для перестройки поисковой выдачи
В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI

В Поиске Яндекса появился полноценный диалоговый режим с Алисой AI
Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI

Стало известно, о чем пользователи Яндекс Браузера спрашивают Алису AI
Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI

Яндекс добавил ИИ-агента для сложных исследований в Алису AI
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры