Яндекс Браузер начал адаптировать тексты для людей с особенностями восприятия информации

Яндекс Браузер первым в мире запустил функцию на базе Алисы AI, позволяющую адаптировать материалы в интернете под так называемый «ясный язык». Она направлена на упрощение информации для людей с особенностями восприятия.
Нейросеть перерабатывает тексты на веб-страницах, убирая сложные конструкции, сокращая длинные предложения и заменяя трудные слова более понятными синонимами. При этом структура материалов сохраняется: остаются заголовки, разделы и навигация, что позволяет не терять смысл и логику исходного текста.
Упрощение текста выполняет языковая модель Alice AI LLM, дообученная специально для работы с принципами ясного языка. При ее создании использовались материалы и рекомендации специалистов профильных организаций. Качество инструмента протестировали люди с когнитивными и ментальными особенностями.
Новая функция уже доступна в Яндекс Браузере. Включить ее можно в настройках в разделе «Специальные возможности». После этого на сайтах с текстами на русском языке в правом верхнем углу будет появляться кнопка «Ясный язык». Кроме того, есть возможность настроить автоматическую адаптацию для всех открытых вкладок.