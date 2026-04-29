Новости

Яндекс Браузер начал адаптировать тексты для людей с особенностями восприятия информации

Алиса AI научилась упрощать материалы для тех, кому трудно читать и понимать информацию.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 12:20
Яндекс Браузер первым в мире запустил функцию на базе Алисы AI, позволяющую адаптировать материалы в интернете под так называемый «ясный язык». Она направлена на упрощение информации для людей с особенностями восприятия.

Нейросеть перерабатывает тексты на веб-страницах, убирая сложные конструкции, сокращая длинные предложения и заменяя трудные слова более понятными синонимами. При этом структура материалов сохраняется: остаются заголовки, разделы и навигация, что позволяет не терять смысл и логику исходного текста.

Упрощение текста выполняет языковая модель Alice AI LLM, дообученная специально для работы с принципами ясного языка. При ее создании использовались материалы и рекомендации специалистов профильных организаций. Качество инструмента протестировали люди с когнитивными и ментальными особенностями.

Новая функция уже доступна в Яндекс Браузере. Включить ее можно в настройках в разделе «Специальные возможности». После этого на сайтах с текстами на русском языке в правом верхнем углу будет появляться кнопка «Ясный язык». Кроме того, есть возможность настроить автоматическую адаптацию для всех открытых вкладок.

Обсудить
Смотреть все обзоры