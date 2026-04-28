Открыт предзаказ на смарт-серьги Lumia 2 | The GEEK
Новости

Открыт предзаказ на смарт-серьги Lumia 2

Миниатюрный фитнес-трекер, который выглядит как обычные серьги.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 21:10
Американская компания Lumia Health открыла предзаказ на самый компактный фитнес-гаджет в мире — смарт-серьги Lumia 2, которые весят около одного грамма. В США и Канаде их можно забронировать на Kickstarter по цене $249 (~18 800 рублей).

Lumia 2 предназначены для отслеживания кровотока в области головы, что позволяет оценивать уровень энергии и концентрации. Устройство также анализирует сон, температуру тела, биоритмы, а также индекс готовности, помогающий оценить, как на самочувствие влияют повседневные привычки, включая поддержание водного баланса и осанку. За доступ к расширенным функциям потребуется подписка стоимостью $9,99 (~750 рублей).

Сами смарт-серьги выполнены из золота, серебра, платины или титана. В основе конструкции — модуль Lumia Core с датчиком PreciseLight, процессором и аккумулятором. Гаджет выпускаются в нескольких форм-факторах: кольца, каффы и гвоздики. 

Съемный аккумулятор обеспечивает до недели автономной работы. При этом производитель подчеркивает, что устройство не имеет сертификации FDA и не предназначено для диагностики или лечения заболеваний. В комплект входят две серьги, однако измерительный модуль располагается только на левом ухе.

Над технологией работали ученые из университетов Джонса Хопкинса, Дьюка и Гарварда. Разработчики заверяют, что благодаря расположению сенсоров ближе к мозгу и сердцу точность измерений выше, чем у традиционных фитнес-браслетов и смарт-часов.

(без названия)
Обсудить
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

  1. iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман с вентилятором внутри

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XH1: оранжевые наушники с тюнингом от Bose и автономностью на две недели

    Обзоры

  3. Обзор iQOO Z11x: смартфон с батареей на 7200 мА·ч, который реально живёт два дня

    Обзоры

  4. Обзор realme 16 Pro+: возвращение номерной серии в игру

    Обзоры

  5. Обзор HUAWEI WATCH GT Runner 2: титановый аргумент в борьбе за бегунов

    Обзоры

  6. Обзор TECNO CAMON 50: смартфон с защитой как у промышленного оборудования

    Обзоры
Смотреть все обзоры