Открыт предзаказ на смарт-серьги Lumia 2

Американская компания Lumia Health открыла предзаказ на самый компактный фитнес-гаджет в мире — смарт-серьги Lumia 2, которые весят около одного грамма. В США и Канаде их можно забронировать на Kickstarter по цене $249 (~18 800 рублей).
Lumia 2 предназначены для отслеживания кровотока в области головы, что позволяет оценивать уровень энергии и концентрации. Устройство также анализирует сон, температуру тела, биоритмы, а также индекс готовности, помогающий оценить, как на самочувствие влияют повседневные привычки, включая поддержание водного баланса и осанку. За доступ к расширенным функциям потребуется подписка стоимостью $9,99 (~750 рублей).
Сами смарт-серьги выполнены из золота, серебра, платины или титана. В основе конструкции — модуль Lumia Core с датчиком PreciseLight, процессором и аккумулятором. Гаджет выпускаются в нескольких форм-факторах: кольца, каффы и гвоздики.
Съемный аккумулятор обеспечивает до недели автономной работы. При этом производитель подчеркивает, что устройство не имеет сертификации FDA и не предназначено для диагностики или лечения заболеваний. В комплект входят две серьги, однако измерительный модуль располагается только на левом ухе.
Над технологией работали ученые из университетов Джонса Хопкинса, Дьюка и Гарварда. Разработчики заверяют, что благодаря расположению сенсоров ближе к мозгу и сердцу точность измерений выше, чем у традиционных фитнес-браслетов и смарт-часов.