Электромобили UMO 5 стали доступны для аренды в каршеринге Яндекса

С 29 апреля электромобили UMO 5 доступны для аренды в каршеринге Яндекс Драйв в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Яндекса.
UMO 5 представляет собой электрический кроссовер с интегрированными сервисами Яндекса. «Под капотом» электродвигатель мощностью 204 л.с., поддерживающий четыре режима езды: эко, комфорт, спорт и однопедальный. На полной зарядке запас хода составляет до 420 км в теплое время года и до 350 км зимой.
Встроенный ИИ-ассистент Алиса позволяет управлять электромобилем с помощью голоса. Например, можно открыть окно, включить кондиционер или задать маршрут. В салоне установлен крупный мультимедийный экран и аудиосистема, которые позволяют пользоваться Навигатором, Музыкой и Книгами.
Арендовать UMO 5 могут пользователи старше 18 лет с правами категории В. Стоимость проездки начинается от 12 рублей в минуту. В Яндексе отметили, что зоны аренды охватывают весь город, включая аэропорты.
Автомобили оснащены телематикой и датчиками, которые помогают поддерживать аккуратное вождение. Сервис отслеживает резкие маневры, превышение скорости и другие параметры. На основе этих данных формируется персональный рейтинг водителя, который влияет на условия аренды и доступ к автомобилям.