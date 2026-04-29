Электромобили UMO 5 стали доступны для аренды в каршеринге Яндекса | The GEEK
Новости

Яндекс объявил о расширении автопарка каршеринга.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:39
С 29 апреля электромобили UMO 5 доступны для аренды в каршеринге Яндекс Драйв в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом рассказали в пресс-службе Яндекса.

UMO 5 представляет собой электрический кроссовер с интегрированными сервисами Яндекса. «Под капотом» электродвигатель мощностью 204 л.с., поддерживающий четыре режима езды: эко, комфорт, спорт и однопедальный. На полной зарядке запас хода составляет до 420 км в теплое время года и до 350 км зимой.

Встроенный ИИ-ассистент Алиса позволяет управлять электромобилем с помощью голоса. Например, можно открыть окно, включить кондиционер или задать маршрут. В салоне установлен крупный мультимедийный экран и аудиосистема, которые позволяют пользоваться Навигатором, Музыкой и Книгами.

Арендовать UMO 5 могут пользователи старше 18 лет с правами категории В. Стоимость проездки начинается от 12 рублей в минуту. В Яндексе отметили, что зоны аренды охватывают весь город, включая аэропорты.

Автомобили оснащены телематикой и датчиками, которые помогают поддерживать аккуратное вождение. Сервис отслеживает резкие маневры, превышение скорости и другие параметры. На основе этих данных формируется персональный рейтинг водителя, который влияет на условия аренды и доступ к автомобилям.

Обсудить
Тренд
iQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублейiQOO 15 Ultra: первый взгляд на игровой флагман«Айфон снимает лучше всех» — почему это уже не так5 альтернатив WHOOP без подписки5 отличных смартфонов до 25 000 рублей

Последние обзоры

Смотреть все

Смотреть все обзоры