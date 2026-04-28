TECNO CAMON 50 Ultra вышел в России

В России начались продажи смартфона TECNO CAMON 50 Ultra 5G. Новинка позиционируется как надежный камерофон с поддержкой более 80 ИИ-функций.
CAMON 50 Ultra 5G получил изогнутый 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц. За производительность отвечает процессор MediaTek Dimensity 7400 Ultimate.
Одной из сильных сторон смартфона стала система камер:
- Основная — 50 Мп, Sony LYTIA 700C, ƒ/1.8, OIS;
- Телевик — 50 Мп, ƒ/2.4, 3-кратный оптический зум, OIS;
- Ультраширик — 8 Мп, ƒ/2.2, 112 градусов;
- Фронтальная — 50 Мп, ƒ/2.4, автофокус.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт. Также заявлены стереодинамики, поддержка Dolby Atmos и фирменная оболочка HiOS 16 на базе Android 16 «из коробки», а также защита IP66/68/69/69K.
TECNO CAMON 50 Ultra доступен в пяти цветах: лунный черный, кипарисовый зеленый, туманный титановый, сочный оранжевый и утренний лиловый. Цена стартует от 31 799 рублей за версию 8/256 ГБ.