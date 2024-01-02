Топ-10 самых мощных смартфонов декабря по версии AnTuTu

Разработчики бенчмарка AnTuTu (версии 10) представили свежий рейтинг самых производительных Android-смартфонов за декабрь в двух категориях: флагманы и субфлагманы.

Первое место в списке самых производительных флагманов занял OnePlus 12 на чипсете Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с 24 ГБ оперативной памяти. Устройство набрало 2 188 135 баллов.

Второе и третье место заняли смартфоны, работающие на MediaTek Dimensity 9300, vivo X100 и недавно представленный iQOO Neo 9 Pro. Интересно, что несмотря на свои характеристики, vivo X100 Pro занимает восьмое место в рейтинге. В топ-10 вошли первые в мире смартфоны на базе Snapdragon 8 Gen 3 – Xiaomi 14 и Xiaomi 14 Pro, а также iQOO 12, iQOO 12 Pro, Red Magic 9 Pro+ и Nubia Z60 Ultra.

Что касается субфлагманов, то лидерство в рейтинге завоевал Redmi K70E с процессором Dimensity 8300 Ultra (1 413 428 баллов). На второй позиции – realme GT Neo5 SE с 1 166 334 баллами, который удерживал первенство на протяжении семи месяцев. Замыкает тройку Redmi Note 12 Turbo (1 158 147 баллов).