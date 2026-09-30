Samsung представила Galaxy SmartTag 3 с поддержкой iPhone и автономностью до двух лет
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Samsung представила Galaxy SmartTag 3 с поддержкой iPhone и автономностью до двух лет

Новый трекер стал компактнее, получил Bluetooth 6.0 и UWB для более точного поиска вещей.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 18:15
Samsung представила Galaxy SmartTag 3: поддержка iPhone и автономность до 790 дней

Samsung представила Galaxy SmartTag 3. Новый трекер стал на 35% компактнее и на 33% легче предыдущего поколения.

В обычном режиме устройство работает до 550 дней, а при включении энергосбережения до 790 дней. SmartTag 3 поддерживает Bluetooth 6.0 с технологией Channel Sounding и UWB для точного определения местоположения поблизости.

Трекер работает через сеть Galaxy Find, которая, по данным Samsung, объединяет более 900 млн устройств. Впервые искать SmartTag можно и с iPhone через официальное приложение Samsung. При этом смартфоны Apple не участвуют в самой сети поиска и не помогают обнаруживать чужие потерянные метки.

Samsung представила Galaxy SmartTag 3: поддержка iPhone и автономность до 790 дней

Также появились уведомления о выходе из заданной зоны, история перемещений и оповещения о движении. Через NFC в режиме «Потеряно» нашедший трекер сможет увидеть контактные данные владельца.

SmartTag 3 также можно использовать для управления совместимыми устройствами умного дома через SmartThings.

Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.

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