Samsung представила Galaxy SmartTag 3 с поддержкой iPhone и автономностью до двух лет

Samsung представила Galaxy SmartTag 3. Новый трекер стал на 35% компактнее и на 33% легче предыдущего поколения.

В обычном режиме устройство работает до 550 дней, а при включении энергосбережения до 790 дней. SmartTag 3 поддерживает Bluetooth 6.0 с технологией Channel Sounding и UWB для точного определения местоположения поблизости.

Трекер работает через сеть Galaxy Find, которая, по данным Samsung, объединяет более 900 млн устройств. Впервые искать SmartTag можно и с iPhone через официальное приложение Samsung. При этом смартфоны Apple не участвуют в самой сети поиска и не помогают обнаруживать чужие потерянные метки.

Также появились уведомления о выходе из заданной зоны, история перемещений и оповещения о движении. Через NFC в режиме «Потеряно» нашедший трекер сможет увидеть контактные данные владельца.

SmartTag 3 также можно использовать для управления совместимыми устройствами умного дома через SmartThings.

Стоимость и дата начала продаж пока не объявлены.