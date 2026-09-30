SteamOS для ARM уже запустили на Android-консолях

Valve выпустила версию SteamOS для ARM-устройств, после чего разработчики адаптировали систему для ряда портативных консолей на Android.

Порт можно запускать непосредственно с карты microSD, не затрагивая внутреннюю память устройства. Для установки требуется загрузчик Rocknix ABL, после чего образ SteamOS записывается на карту памяти.

Сейчас заявлена поддержка семейства AYN Odin 2, AYN Thor, Retroid Pocket 6, а также AYANEO Pocket ACE, DS, EVO, DMG и S 2K.

В тестах система уже запускает Prodeus, Geometry Wars 3 и другие относительно лёгкие игры. С более требовательными проектами пока возникают проблемы, часть из них не запускается вовсе.