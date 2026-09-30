SteamOS для ARM уже запустили на Android-консолях
Новости

SteamOS для ARM уже запустили на Android-консолях

Порт работает на AYN Odin 2, AYN Thor, Retroid Pocket 6 и нескольких моделях AYANEO. Систему можно запускать с microSD без удаления Android.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:54
SteamOS для ARM уже запустили на Android-консолях

Valve выпустила версию SteamOS для ARM-устройств, после чего разработчики адаптировали систему для ряда портативных консолей на Android.

Порт можно запускать непосредственно с карты microSD, не затрагивая внутреннюю память устройства. Для установки требуется загрузчик Rocknix ABL, после чего образ SteamOS записывается на карту памяти.

Сейчас заявлена поддержка семейства AYN Odin 2, AYN Thor, Retroid Pocket 6, а также AYANEO Pocket ACE, DS, EVO, DMG и S 2K.

В тестах система уже запускает Prodeus, Geometry Wars 3 и другие относительно лёгкие игры. С более требовательными проектами пока возникают проблемы, часть из них не запускается вовсе.

Обсудить

Главное по теме

Новости Nothing открыла бета-тест Android 17 ещё для трёх смартфонов

Регистрация для Phone 4a, 3a Pro и 3a продлится неделю, а стабильная версия ожидается в начале ноября.
Новости ИИ получит больше власти в Android: Google уже создала специальное разрешение Новости Lenovo представила Yoga Tab Gen 2 с 4K-экранами и поддержкой до 2033 года

Похожие материалы

ASUS ROG Xbox Ally может стать доступной альтернативой Steam Deck в 2026 году

На фоне роста цен и снижения доступности Steam Deck портативная консоль ASUS выглядит одним из возможных вариантов для…

 Android Xiaomi 18 Fold может получить 10-ядерный Xring O3

Xiaomi 18 Fold заметили в Geekbench AI с 16 ГБ оперативной памяти и Android 17.

 Android Доля Android в мировых продажах смартфонов снизилась до 75%

Android занял 75% рынка смартфонов во втором квартале 2026 года, iOS — 20%, а HarmonyOS — оставшиеся 5%.

 Android Google заставит разработчиков Android-приложений оптимизировать свой софт под меньшее потребление памяти

Хоть какая-то польза от дефицита чипов памяти.

Скидки и подборки

Телефон не сядет к последней паре: 5 гаджетов, которые упрощают учёбу Что купить для дома: 5 приборов, которые экономят время каждый день Как перестать зависеть от Apple и Google: 9 приложений, которые переживут смену телефона В поход, на велосипед и к костру: 7 неубиваемых портативных колонок для улицы Асфальт, вода и грязь им не указ: 5 защищённых смартфонов на все случаи жизни Умный дом с нуля: 5 гаджетов для квартиры без сложной настройки

Последние новости

Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на странные щелчки в динамиках iPad Mini 8 получит 10 новых функций. Планшет существенно улучшат! Samsung представила Galaxy SmartTag 3 с поддержкой iPhone и автономностью до двух лет Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ с большими дисплеями Samsung обогнал Apple по продажам смартфонов в России в 2026 году Все новости
Тренд
iPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересноеiPhone 18 Pro vs iPhone 17 Pro5 гаджетов, которые упрощают учёбуНе WHOOP’ом единым: 5 достойных альтернатив без подпискиПрощай, Google Chrome! Лучшие браузеры для смартфонаЗаменяем AirDrop на что-то интересное

Последние обзоры

Смотреть все →
Новый RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

28 сентября · MSI

RTX 5070 на полную: обзор MSI Crosshair A16 HX с Ryzen 9 и экраном 240 Гц

Что умеет игровой ноутбук, которому не мешают работать на полную.
  1. 28 Сен

    Honor

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo

    Роняйте, мочите, забывайте зарядить. Обзор HONOR Turbo
  2. 27 Сен

    Suunto

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2

    Звонить не умеют, зато выведут из леса. Обзор Suunto Vertical 2
  3. 24 Сен

    Commo

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude

    До 120 часов без розетки. Обзор полноразмерных COMMO Etude
  4. 16 Сен

    Honor

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro

    Один день, два разных города: сравниваем камеры OPPO Reno16 Pro и HONOR 600 Pro
  5. 12 Сен

    Amazfit

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3

    Часы, от которых не ждёшь так много. Обзор Amazfit Balance 3
Смотреть все обзоры →