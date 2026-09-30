Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ с большими дисплеями
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Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ с большими дисплеями

Устройства получили ультратонкий корпус, увеличенную производительность, новые возможности для многозадачности и инструменты на базе ИИ.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 16:00
Samsung представила планшеты Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ с большими дисплеями

Сегодня Samsung представила новую серию флагманских планшетов Galaxy Tab S12, в которую вошли две модели — Tab S12 Ultra и Tab S12+. Устройства получили ультратонкий корпус, 3-нм процессор, дисплеи Dynamic AMOLED 2X и набор новых функций Galaxy AI.

Galaxy Tab S12 Ultra стал самым тонким планшетом Samsung, толщина его корпуса составляет всего 5,1 мм, он оснащён 14,6-дюймовым экраном, тогда как Tab S12+ получил 12,6-дюймовую панель. В обеих версиях дисплеи типа Dynamic AMOLED 2X и поддерживают пиковую яркость до 1600 нит, а также технологию Vision Booster для автоматической адаптации изображения к условиям освещения.

По словам представителей компании, новое поколение обеспечивает прирост производительности на 61% по нейронному процессору, 19% по CPU и 17% по GPU относительно Galaxy Tab S11 Ultra. За охлаждение отвечает увеличенная 3D испарительная камера.

Заявленное время автономной работы достигает 23 часов у Tab S12 Ultra и 21 часа у Tab S12+. Полная зарядка аккумулятора занимает около 95 минут при использовании адаптера мощностью 45 Вт. Также устройства получили 4-канальное пространственное аудио и защиту по стандарту IP68.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra

Планшеты работают под управлением Android 17 с интерфейсом One UI 9 и поддерживают новые инструменты Galaxy AI. Среди них — «Ассистент для заметок», возможности Gemini и функции анализа веб-страниц в Samsung Browser.

Дисплей устройств можно разделить на три области в режиме Multi Window, одновременно используя заметки, просмотр контента и ИИ-инструменты. В комплект также входит стилус Galaxy S Pen, а дополнительно доступны клавиатуры Pro Keyboard и Book Cover Keyboard Slim.

Samsung Galaxy Tab S12+

Подробные технические характеристики приведены в таблице ниже:

Galaxy Tab S12 Ultra и Tab S12+ будут доступны в тёмно-серой и серебристой расцветках. Samsung обещает для устройств до семи лет обновлений операционной системы и безопасности.

Цены на новинки, компания пока не озвучила.

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