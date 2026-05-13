ИИ переезжает из приложений в карманы: 5 носимых гаджетов 2026, за которыми стоит следить

Самое интересное в носимой электронике сейчас происходит не в часах. Часы стали утилитой: пульс, шаги, уведомления, и так десятый год подряд. А вот вокруг них собирается новый класс устройств, в которых ИИ это не маркетинговая наклейка, а основной сценарий использования. Наушники, которые работают как внешняя память. Кольца, которые заменили браслеты. Диктофоны, которые сами пишут конспект. Браслет, который слушает ваш день. И обувь, которая, простите, ходит за вас.

Я собрал пять устройств, на которые в 2026 году стоит обратить внимание. Не потому что они идеальные, а потому что каждое из них показывает, куда движется индустрия. Где-то это будущее, где-то очень дорогая игрушка, где-то непонятно что вообще, но смотреть интересно на всё.

Яндекс Дропс: TWS-наушники с Алисой AI

Главный российский запуск в этой категории. Яндекс делает свои TWS-наушники с глубокой интеграцией Алисы и фичей «Моя память», которая, судя по описанию, работает как голосовой блокнот на стероидах: говоришь идею или задачу на ходу, ИИ её сохраняет, структурирует и потом достаёт по запросу.

Концептуально это правильный ход. Голосовой ввод через наушники сильно удобнее, чем доставать телефон, особенно если ты постоянно в движении. И для экосистемы Яндекса это логичное продолжение Станций и Алисы в машине: ещё одна точка входа, теперь буквально в ухе.

Кому интересно: тем, кто живёт в экосистеме Яндекса и устал доставать телефон по сто раз в день.

Evie Ring и Muse Ring One: две философии умных колец

Кольца окончательно перестали быть нишей. Oura задала формат, а конкуренты теперь делят аудиторию по сценариям.

Evie Ring про женское здоровье. Отслеживает цикл, сон, базовую биометрику, и главное, без подписки, что в 2026 году звучит почти революционно после того, как Oura и Whoop окончательно перешли на платную модель. Дизайн открытый, с разрывом, чтобы кольцо не давило на палец при отёках.

Muse Ring One заходит с другого фланга. Здесь упор на HRV, восстановление, расширенную аналитику, и плюс NFC-платежи, что превращает кольцо из медицинского трекера в повседневный аксессуар. Это попытка отъесть у Oura ту часть аудитории, которой не хватает функциональности.

Что важно понимать про кольца вообще. Они не заменяют часы по уведомлениям и активным сценариям. Они хороши там, где часы мешают: ночью, в спортзале, на встречах. И именно поэтому формат растёт: его носят как дополнение, а не как замену.

В Россию оба кольца официально не поставляются, придётся везти. Evie стоит около 270 долларов, Muse Ring One около 250.

Plaud NotePin: диктофон, который пишет за тебя

Если вы ходите на встречи, читаете лекции или просто много говорите по работе, Plaud NotePin это, возможно, самое полезное устройство в подборке. По форме это компактный значок-диктофон, который крепится на одежду или висит на шее. По сути это AI-конспектатор: записывает разговор, а дальше нейросеть превращает его в структурированный текст с тезисами, задачами и итогами встречи.

Plaud делает правильный акцент на приватности и заявляет соответствие GDPR, HIPAA и ISO, что для корпоративного использования критично. Это не «ноунейм диктофон с приложением», а вполне серьёзный продукт с понятной моделью обработки данных.

Где подвох. Подписка. Сам по себе NotePin без облачной обработки превращается в обычный диктофон, а вся магия живёт на серверах Plaud. Тариф стартует от примерно 80 долларов в год за базовый план и доходит до 240 за Pro. И второе: записывать людей без их согласия в большинстве юрисдикций нельзя, и владельцу устройства придётся каждый раз об этом помнить.

Кому интересно: журналистам, продактам, юристам, преподавателям, всем, кто живёт в режиме «встреча за встречей».

Bee AI: браслет, который слушает ваш день

Самое спорное устройство в подборке. Bee AI выглядит как тонкий минималистичный браслет, но внутри у него микрофон и сценарий «постоянно слушать окружение». Всё, что вы говорите и что говорят рядом с вами, превращается в заметки, напоминания и персональный контекст. В свежем обновлении приложения добавилась статистика разговоров: с кем общаетесь чаще, какие темы повторяются, как меняется тон.

С точки зрения технологии это интересно. С точки зрения этики и приватности это тёмный лес. Записывать всех вокруг себя без явного согласия — окей, формально устройство хранит транскрипты, а не аудио, и компания говорит про шифрование, но сам факт того, что вы носите на руке непрерывный микрофон, многим людям не понравится. И правильно не понравится.

При этом продукт честно делает то, что обещает. Стоит около 50 долларов плюс подписка 19 долларов в месяц, что на фоне Plaud выглядит почти демпингом.

Кому интересно: тем, кто реально готов к радикальному «лайфлоггингу» и не боится социальных последствий. Остальным сначала стоит подумать дважды.

Moonwalkers AI Shoes: роботы для ног

Самое странное устройство в подборке, и я не уверен, что оно вообще должно существовать. Moonwalkers это моторизированные накладки на обувь, которые увеличивают скорость ходьбы примерно в 2,5 раза. Внутри датчики и алгоритмы, которые адаптируются под вашу походку, чтобы движения оставались естественными.

Идея красивая. Реальность сложнее: устройство весит около двух килограммов на ногу, стоит 1400 долларов и решает проблему, которой у большинства людей нет. Если вам надо быстрее добраться из точки А в точку Б, есть самокаты, велосипеды и в крайнем случае пробежка.

Но как демонстрация того, куда движется носимая робототехника, штука любопытная. Лет через пять, когда подобные технологии станут легче и дешевле, мы можем получить реально новый класс городской мобильности. Пока что это дорогая игрушка для энтузиастов и контента в соцсетях.

Кому интересно: работникам огромных складов, людям с очень длинными офисными коридорами и техноблогерам.

Что в итоге

Если бы я выбирал, во что вложиться в 2026 году с практической точки зрения, расстановка была бы такой.

Берите смело: Plaud NotePin, если ваша работа это разговоры. Окупится за месяц сэкономленного времени на расшифровках.

Стоит присмотреться: Evie Ring или Muse Ring One, если вам интересен формат и вы готовы к импорту. Яндекс Дропс — обязательно посмотреть обзоры после запуска.

Пропустить или подождать: Bee AI до тех пор, пока в обществе не сложатся нормы вокруг постоянной записи, и Moonwalkers до следующего поколения, которое будет весить вдвое меньше и стоить втрое дешевле.

Носимый ИИ в 2026 году переживает примерно ту же фазу, что и смартфоны в 2008-м: много экспериментов, много странного, и где-то среди этого хаоса формируется следующая массовая категория. Какая именно — посмотрим.