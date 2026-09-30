Утечка: Google Pixel 11a показали на рендерах задолго до презентации

Профильное издание Android Headlines совместно с инсайдером OnLeaks опубликовали первые рендеры грядущего доступного смартфона от Google — Pixel 11a.

Судя по изображениям, Pixel 11a внешне будет выглядеть почти так же, как и его предшественники — Pixel 10a и Pixel 9a. Что примечательно, дисплей по-прежнему с довольно толстыми рамки со всех сторон, это не влияет на удобство эксплуатации, но устройство уже выглядит устаревшим до презентации. При этом у грядущей новинки есть и преимущество, основной блок камер всё ещё не выпирает, что довольно большая редкость среди современных смартфонов.

Что касается технических характеристик, инсайдеры приписывают Pixel 11a 6,3-дюймовый LTPS OLED-дисплей с разрешением 2424×1080 пикселей и частотой обновления до 120 Гц с яркостью до 3350 нит. За вычислительные возможности будет отвечать чип Tensor G6 с сопроцессором Titan M3. Ёмкость батареи составит 4870 мАч, а основные камеры получат датчики на 48 Мп и 13 Мп.

Презентация смартфона Google Pixel 11a ожидается в первой половине 2027 года.