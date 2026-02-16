Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном | The GEEK
close
Новости

Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном

В Купертино рассматривают выпуск iPhone Flip, однако финальное решение будет зависеть от успеха первого складного iPhone.
Фото аватара
Редакция The GEEK сегодня в 15:44

Apple начала внутреннее тестирование складного iPhone в формате раскладушки, который в отчётах называют iPhone Flip. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, компания уже перешла от обсуждения концепции к созданию прототипов. При этом решение о запуске устройства в массовое производство пока не принято.

Ранее сообщалось, что осенью ожидается дебют первого складного iPhone в формате «книги». Теперь стало известно, что Apple параллельно изучает второй форм-фактор, ориентированный на компактность.

Предполагается, что iPhone Flip будет конкурировать с моделями вроде Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr 60. Самый ранний возможный срок выхода — 2027 год, однако многое будет зависеть от готовности технологий и реакции рынка на первый складной iPhone.

Официальных комментариев от Apple нет.

id·219608·20260216_1544
Apple перепишет старый код в iOS 27 и доработает Liquid Glass
Россияне стали чаще страховать смартфоны
Вышла iOS 26.3: меньше Liquid Glass и больше возможностей
Новые MacBook Pro с M5 Pro и M5 Max могут выйти уже в марте
Apple скоро анонсирует iOS 26.4 с обновлённой Siri
Bloomberg: Apple выпустит iPhone 17e, обновлённые iPad и iPad Air в ближайшие недели
iPhone 17 Pro Max и iPhone 17 признали самыми автономными смартфонами 2025 года
Обзор HUAWEI Watch GT 5
Названы самые популярные смарт-часы в России в 2025 году — и это не Apple Watch
Apple перестала подписывать iOS 26.2 — откатиться больше нельзя
Для владельцев iPhone вышло новое приложение Т-Банка
Apple обновила старые iPhone, Mac и Apple Watch
Из Apple уволились ключевые специалисты по ИИ — среди них руководитель подразделения Siri
Apple выпустила iOS 26.3 beta 3 для разработчиков
Apple выпустила iOS 26.2.1 с исправлениями и поддержкой нового AirTag
Вышли iOS 18.7.4, iOS 16.7.13 и iOS 15.8.6 для старых iPhone
Владельцы iPhone начали получать деньги от Apple за прослушку Siri

Комментарии в Телеграм

Тренд

Последние обзоры

Смотреть все

  1. Три месяца с Whoop 5.0: рабочий инструмент или переоценённый гаджет с подпиской?

    Обзоры

  2. Обзор Baseus Inspire XP1: топовый звук от Bose или просто маркетинг?

    Обзоры

  3. Обзор монитора Samsung Odyssey 3D G90XF: будущее 3D без очков или дорогой эксперимент?

    Обзоры

  4. Обзор UGREEN MagFlow PB773: повербанк для iPhone, который почти заменяет розетку

    Обзоры

  5. Обзор OnePlus 15R: флагман попроще, но не хуже

    Обзоры

  6. Самый компактный MagSafe-повербанк? Обзор Baseus PicoGo AM31

    Обзоры
Смотреть все обзоры