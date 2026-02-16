Apple начала тестирование iPhone Flip с раскладным дизайном

Apple начала внутреннее тестирование складного iPhone в формате раскладушки, который в отчётах называют iPhone Flip. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в цепочке поставок.

По данным издания, компания уже перешла от обсуждения концепции к созданию прототипов. При этом решение о запуске устройства в массовое производство пока не принято.

Ранее сообщалось, что осенью ожидается дебют первого складного iPhone в формате «книги». Теперь стало известно, что Apple параллельно изучает второй форм-фактор, ориентированный на компактность.

Предполагается, что iPhone Flip будет конкурировать с моделями вроде Samsung Galaxy Z Flip 7 и Motorola Razr 60. Самый ранний возможный срок выхода — 2027 год, однако многое будет зависеть от готовности технологий и реакции рынка на первый складной iPhone.

Официальных комментариев от Apple нет.