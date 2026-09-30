Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на странные щелчки в динамиках

Некоторые владельцы iPhone 18 Pro столкнулись с короткими щелчками и «попами» из динамиков. Жалобы появились на Reddit и форумах MacRumors.

Пользователи описывают звук как короткий клик, похожий на отключение аудиокабеля. Он может появляться при переключении приложений, изменении громкости и иногда во время голосового ввода.

Единой закономерности пока не обнаружено. Некоторые владельцы предполагают, что причина может быть программной, однако точная природа сбоя неизвестна.

По данным 9to5Mac, сообщений достаточно, чтобы считать проблему реальной, но пока она затрагивает небольшое число пользователей и не выглядит массовой.