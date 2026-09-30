Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на странные щелчки в динамиках
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Владельцы iPhone 18 Pro жалуются на странные щелчки в динамиках

Посторонние звуки появляются при переключении приложений, изменении громкости и иногда во время голосового ввода.
Фото аватара
Редакция The GEEK вчера в 22:51
У пользователей iPhone 18 Pro фиксируются щелчки и «попы» в динамике

Некоторые владельцы iPhone 18 Pro столкнулись с короткими щелчками и «попами» из динамиков. Жалобы появились на Reddit и форумах MacRumors.

Пользователи описывают звук как короткий клик, похожий на отключение аудиокабеля. Он может появляться при переключении приложений, изменении громкости и иногда во время голосового ввода.

Единой закономерности пока не обнаружено. Некоторые владельцы предполагают, что причина может быть программной, однако точная природа сбоя неизвестна.

По данным 9to5Mac, сообщений достаточно, чтобы считать проблему реальной, но пока она затрагивает небольшое число пользователей и не выглядит массовой.

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