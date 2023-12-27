Представлены IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro: флагманские чипы и низкая цена

Сегодня в Китае vivo представила смартфоны IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro, которые получили флагманские чипы, но предлагаются по весьма привлекательной цене для своих характеристик. Новинки выполнены в едином дизайне, но есть два отличия — разные платформы (MediaTek и Qualcomm), а также иные широкоугольные датчики основной камеры.

Девайсы получили 6,78-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением 2800 x 1260 точек и адаптивной частотой обновления от 1 до 144 Гц, ШИМ 2160 Гц, максимальная яркость достигает до 1440 нит, а соотношение сторон составляет 20:9. В верхней части по центру экрана размещена фронтальная камера на 16 Мп с диафрагмой f/2.45.

Основной модуль камер в обеих версиях смартфонов состоит из двух сенсоров с главным датчиком на 50 Мп Sony IMX920 размером 1/1,49″ (f/1.88), поддержкой оптической стабилизации изображения и записи видео в разрешении 8K. Вспомогательные камеры отличаются, IQOO Neo 9 оснащён 8-мегапиксильным шириком (f/2.2), а модель IQOO Neo 9 Pro получила сверхширик на 50 Мп Samsung JN1 (f/2.0) с углом захвата 119 градусов.

За вычислительные возможности в Neo 9 отвечает прошлогодняя флагманская однокристальная система Snapdragon 8 Gen 2, которая работает в паре с высокоскоростной оперативной памятью стандарта LPDDR5X и хранилищем типа UFS 4.0. Модель Neo 9 Pro оснащена чипом MediaTek Dimensity 9300 и тем же типом ОЗУ/ПЗУ памяти. Кроме этого, смартфоны получили выделенный дисплейный чип IQOO Q1, который частично берёт на себя нагрузку с CPU.

В устройствах установлен аккумулятор ёмкостью 5160 мАч. Заявлена поддержка быстрой зарядки мощностью 120 Вт.

Из прочего, смартфоны получили поддержку 5G-сетей, Dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, стереодинамики, встроенный в дисплей сканер отпечатка пальца и порт USB-C. Из коробки гаджеты будут работать на операционной системе Android 14 с оболочкой OriginOS 4.

В Китае IQOO Neo 9 и Neo 9 Pro поступят в продажу 30 декабря по следующим ценам:

Neo 9 (12/256 ГБ) — 2299 юаней (29 700 ₽)

Neo 9 (16/256 ГБ) — 2499 юаней (32 050 ₽)

Neo 9 (16/512 ГБ) — 2799 юаней (36 150 ₽)

Neo 9 (16/1024 ГБ) — 3199 юаней (41 300 ₽)

Neo 9 Pro (12/256 ГБ) — 2999 юаней (38 750 ₽)

Neo 9 Pro (12/512 ГБ) — 3299 юаней (42 350 ₽)

Neo 9 Pro (16/512 ГБ) — 3599 юаней (46 200 ₽)

Neo 9 Pro (16/1024 ГБ) — 3999 юаней (51 650 ₽)

Когда смартфоны появятся на глобальном рынке, пока неизвестно.