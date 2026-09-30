Samsung обогнал Apple по продажам смартфонов в России в 2026 году

Samsung вышел на первое место российского рынка смартфонов по объёму продаж в деньгах, сместив Apple. Такие данные за первые 37 недель 2026 года приводит исследовательская компания ICMR («ГФК-Русь»).

Всего за этот период в России продали 15,2 млн смартфонов на 390,6 млрд рублей. Средняя цена устройства выросла на 7,6% и достигла 25,8 тыс. рублей.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года рынок сократился на 11,7% в штуках и на 5% в деньгах. При этом Samsung и Honor смогли увеличить продажи по обоим показателям.

В денежном выражении пятёрку крупнейших брендов составили Samsung, Apple, Redmi, Honor и Realme. По количеству проданных смартфонов лидирует Redmi, следом идут Samsung, realme, Honor и Apple.