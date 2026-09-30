ChatGPT получил собственный аналог Notion для совместной работы

OpenAI запустила Space в ChatGPT. Новый раздел объединяет страницы, файлы и рабочие материалы в одном пространстве и позволяет совместно редактировать их с другими пользователями.

Внутри Space можно создавать документы и вложенные страницы, добавлять файлы и организовывать материалы по темам. Несколько человек могут работать с одной страницей, а каждый участник может подключать собственного ChatGPT для редактирования и анализа содержимого.

Space заменяет прежнюю Library для аккаунтов, где функция уже доступна. При этом Projects продолжают работать отдельно.

Создавать и редактировать страницы можно в веб-версии ChatGPT и десктопном приложении. На смартфонах пока доступны просмотр, навигация и обмен материалами. Поддержка Slides и Sheets появится позже.