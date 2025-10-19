Обзор HUAWEI Pura 80: смартфон, который не пытается понравиться всем

После обзора HUAWEI Pura 80 Ultra пришло время познакомиться с его младшим братом — Pura 80. Может показаться, что перед нами просто «упрощенный флагман», но уже после пары дней использования начинаешь понимать, что у «базы» есть свой характер.

В этом обзоре я расскажу, как HUAWEI Pura 80 ведет себя в реальной жизни: насколько хватает батареи, как снимают камеры, велики ли отличия от старших моделей и стоит ли вообще обращать на него внимание в 2025 году.

Характеристики HUAWEI Pura 80

Модель: HUAWEI Pura 80 (HED-LX9)

Габариты: 157.7×74.4×8.2 мм, вес — 211 г

Дисплей: 6.6 дюймов, OLED LTPO, 2760×1256 пикселей, 460 ppi, 1-120 Гц, ШИМ 1440 Гц, 1,07 млрд цветов

Процессор: Kirin 9010S

ОЗУ: 12 ГБ

Память: 256 ГБ

Камеры: основная — 50 Мп, 1/1.3″, f/1.4–f/4.0, оптическая стабилизация изображения ультраширокоугольная — 13 МП, f/2.2 телеобъектив — 12 Мп, f/3.4, 5.5-кратный оптический зум, оптическая стабилизация изображения фронтальная — 13 Мп, f/2.0, автофокус

Батарея: 5170 мАч, быстрая проводная зарядка HUAWEI SuperCharge 66 Вт, беспроводная быстрая зарядка 50 Вт

Безопасность: встроенный в кнопку питания сканер отпечатков пальцев, распознавание по лицу

Защита от воды и пыли: IP68/IP69

ОС: EMUI 15.0

Связь и интерфейсы: Wi-Fi 7, 2G, 3G, LTE, Bluetooth 5.2, GPS, AGPS, ГЛОНАСС, Beidou, Galileo, QZSS, NavIC, USB Type-C, NFC, две SIM-карты, eSIM, ИК-порт

Цена на момент обзора: от 54 999 ₽

Сдержанно, но стильно

HUAWEI Pura 80 вышел в трех цветах: золотом, черном и белом. У меня белый вариант, который выглядит максимально аккуратно и спокойно, никаких броских акцентов, только минимализм. Визуально базовая «пура» выглядит как смартфон для тех, кто ценит сдержанность и практичность, а не блеск и показушность.

Смартфон получил классический корпус с плоскими гранями. Благодаря этому он уверенно лежит в руке и не скользит. Габариты чуть меньше, чем у старших моделей, поэтому пользоваться одной рукой вполне комфортно.

Рамка смартфона выполнена из матового алюминия, а передняя и задняя панели — из прочного матового стекла, которое не собирает отпечатки пальцев. В отличие от глянцевого Pura 80 Ultra, «база» гораздо практичнее и всегда выглядит опрятно.

Ключевое отличие Pura 80 от десятков других смартфонов в похожем корпусе — это блок камер. Он выполнен в фирменном стиле линейки, но в то же время достаточно аккуратный. Модуль немного выступает, из-за чего смартфон слегка покачивается на столе.

Пройдемся по элементам управления. Кнопка питания и качелька громкости расположены на правой грани прямо под большим пальцем. Нажатия мягкие, но с отчетливым откликом. Кроме того, в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Он работает быстро и почти в 100% случаев моментально распознает касание.

Кстати, HUAWEI позиционирует ее как «умную» кнопку, так как на нее можно назначить функцию или приложение. Чтобы разблокировать набор умных функций необходимо нажать ее и удерживать.

На нижнем торце находится слот для двух SIM-карт, разъем USB Type-C, основной динамик и микрофон. Второй динамик спрятан в щель в верхней части дисплея. Вместе они выдают полноценное стереозвучание, достаточное для видео, игр и звонков.

Помимо этого, Pura 80 получил влагозащиту по стандарту IP68/IP69 — можно не переживать, если смартфон попадет под дождь или случайно упадет в ванну. В повседневной жизни это добавляет чувство уверенности, однако специально подвергать устройство «водным процедурам» я бы не стал.

Коротко о комплектации. HUAWEI Pura 80 поставляется в стандартной аккуратной белой коробке. В комплекте лежит все самое необходимое:

Смартфон;

Блок питания 66 Вт;

Кабель USB-C на USB-C;

Защитный чехол из прозрачного пластика;

Скрепка для извлечения SIM-карты;

Документация.

Яркий дисплей и качественная картинка

Pura 80 оснащен 6,6-дюймовым AMOLED-дисплеем HUAWEI X-True Display с разрешением 2760×1256 пикселей, адаптивной частотой обновления 1-120 Гц и пиковой яркостью 2800 нит. Снаружи экран защищен стеклом Kunlun Glass второго поколения.

Размер дисплея оказался золотой серединой, «пура» не кажется громоздкой, но при этом комфортно и смотреть фильмы, и набирать текст.

Always On Display (AOD) активен сразу после включения, предлагая десятки стильных вариантов оформления: от минималистичных цифровых часов до полноэкранных анимаций и художественных заставок.

В настройках дисплея Huawei традиционно предусмотрено всё: частоту обновления можно выбрать вручную (60, 120 Гц или динамический режим), а цветопередачу — подстроить под себя. Доступны два цветовых профиля — «Обычные цвета» с точной калибровкой под sRGB/P3 и «Яркие цвета» с расширенной палитрой. При желании можно изменить цветовую температуру вручную — сделать изображение теплее или холоднее.

Есть режим защиты зрения, фильтрующий синий свет, и «Режим электронной книги», превращающий экран в чёрно-белый для комфортного чтения без раздражающего свечения.

В целом дисплей оставляет исключительно приятное впечатление: он яркий, сбалансированный, с плавной картинкой и не утомляет глаза даже при длительном использовании. Всё, что нужно от хорошего экрана, — здесь есть.

Три камеры для любых задач

За фото и видеовозможности Pura 80 отвечают три основные камеры: главный сенсор, широкоугольный модуль и телеобъектив. 50-мегапиксельная основа с переменной диафрагмой (от f/1.4 до f/4) подстраивается под освещение — днем фотографии получаются яркими и четкими, ночью — без пересветов и шумов.

Ультраширик тоже не подкачал. Угол обзора широкий, и хотя по краям заметны искажения — алгоритмы HUAWEI быстро их правят. После обработки снимок выглядит аккуратно, без явных шумов и «мыла». В центре кадра детализация на уровне, особенно при дневном свете.

Самый интересный модуль — это телеобъектив с 5-кратным оптическим зумом. Стабилизация работает отлично, даже одной рукой получается сделать четкий кадр. Да, качество чуть уступает основной камере, но цветопередача остается естественной. Ночью, правда, детализация снижается из-за чего некоторые снимки получаются достаточно посредственными.

Ширик 1x 2x 5,5x 10x 50x

Ночная съемка здесь особенно впечатляет. Даже в сложных условиях освещения смартфон передает естественные цвета и сохраняет высокий уровень детализации. Световые источники не «горят», а тени остаются проработанными. Архитектура и уличные сцены выглядят живо, без цифрового шума и размытых контуров. При этом баланс белого стабилен — нет характерного желтого или синего оттенка, свойственного многим смартфонам.

Фронтальная камера на 13 Мп с автофокусом также справляется хорошо. Качество фото достойное, цвета приятные, хотя мелкие детали слегка сглаживаются, что порой выглядит слишком искусственно. Но для селфи, видеозвонков и сторис этого более чем достаточно.

Что касается видео, смартфон пишет ролики в формате 4K/60 fps, при этом можно переключаться между модулями прямо во время записи.

Цвета остаются естественными, без резких перепадов экспозиции. В целом — никаких вопросов.

Оригиналы фото и видео доступны по ссылке (Яндекс Диск).

Потянет все, но с нюансами

«Сердцем» Pura 80 стал процессор Kirin 9010s, тогда как в старших моделях (Pura 80 Pro и Pura 80 Ultra) установлен более мощный Kirin 9020. Однако существенной разницы нет. В повседневных задачах смартфон работает быстро — интерфейс не тормозит, приложения открываются моментально, переключение между ними происходит без задержек.

Что по флагманам от Huawei? Обзор HUAWEI Pura 80 Ultra: месяц с флагманом, который обошел конкурентов в камерах

В играх тоже все неплохо: Genshin Impact идет в 60 FPS на высоких настройках графики. При длительных нагрузках смартфон ощутимо нагревается, но при этом не обжигает руки. Иногда наблюдаются просадки производительности, когда система снижает частоты для охлаждения, но спустя время все восстанавливается.

Смартфон способен запустить любые игры, даже самые производительные. Однако в некоторых проектах придется повозиться с настройками, чтобы подобрать оптимальное соотношение качество графики/FPS. Но с большинством популярных игр, таких как PUBG Mobile, Brawl Stars, War Thunder и Call of Duty Mobile, никаких проблем нет.

Работает Pura 80 под управлением EMUI 15, построенной на Android 12. Как и прежде, Google-сервисов нет. Вместо них — фирменный магазин AppGallery, который за последние годы заметно улучшился. Здесь можно найти большинство популярных приложений, а если чего-то не хватает, то доступна установка apk-файлов.

Из интересных функций — AI-редактор изображений. Он способен удалять ненужные объекты, людей или случайные элементы с фото, а также восстанавливать фон. Работает удивительно аккуратно, особенно с дневными снимками. Кроме того, смартфон умеет скрывать уведомления на экране от «чужих глаз». Другими интересными ИИ-фишками, к сожалению, Pura 80 порадовать не может.

Высокая автономность и быстрая зарядка

По части батареи HUAWEI не стала экономить. Pura 80 получил тот же аккумулятор на 5170 мАч, что и старшие модели. Разница лишь в деталях: экран здесь меньше, процессор чуть проще и потребляет меньше энергии.

Все это делает смартфон чуть более живучим — он спокойно выдерживает день активного использования, а при умеренной нагрузке (мессенджеры, браузер, музыка, немного фото) может «прожить» и до полутора суток.

Что касается зарядки, то тут мощность ограничена 66 Вт. Это чуть меньше, чем у моделей Pro (80 Вт) и Ultra (100 Вт), но по ощущениям разница невелика. Смартфон заряжается с 1% до 100% примерно за 50-55 минут.

Есть и беспроводная зарядка до 50 Вт, а также реверсивная — можно зарядить наушники или другой смартфон, просто положив их на спинку устройства. Правда, стабильно будет работать только если снять с телефона чехол.

Итого: стоит ли покупать HUAWEI Pura 80

HUAWEI Pura 80 — флагман без излишеств, смартфон, который не предложит каких-то революционных решений, но при этом хорошо справляется со своей работой. Камеры выдают хорошие снимки, экран яркий и четкий, система плавная, процессор запускает любые игры, а батарея держится целый день. Что еще нужно?

Да, нет Google-сервисов, дюймовых модулей, ультра-зумов, четырех миллионов «попугаев» в AnTuTu и каких-то «вау-фишек», но в повседневной жизни они и не всегда нужны. Pura 80 отлично подойдет тем, кто только знакомится с устройствами HUAWEI и не готов переплачивать, и людям, которым нужен смартфон с базовой производительностью и без лишнего блеска, но с чувством надежности и стиля.