Смартфоны Redmi K70, K70E и К70 Pro показали на студийных фотографиях

Вчера состоялась презентация, на которой Xiaomi представила флагманы Redmi K70 и Redmi К70 Pro, а также субфлагман Redmi K70E. В поднебесной новинки поступят в продажу сегодня, но китайские журналисты заранее получили устройства для обзоров и поделились первыми студийными фотографиями.

Вся линейка смартфонов Redmi K70 выполнена в едином дизайне, но есть минимальные различия в виде надписей на блоке камер. У флагмана Redmi К70 Pro указан сенсор на 50 Мп OIS и 2X-OPTICAL, а у базового Redmi К70 — 50 Мп OIS и AI CAMERA. Субфлагман Redmi K70E можно отличить по упоминанию датчика на 64 Мп OIS и AI CAMERA.

Напомним, помимо смартфонов серии Redmi K70, вчера компания представила ещё TWS-наушники Redmi Buds 5 Pro, смарт-часы Redmi Watch 4, ноутбуки Redmi Book 14/16 (2024), а также лимитированный флагман Redmi K70 Pro Lamborghini Squadra Corse в дизайне суперкара.