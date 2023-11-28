Redmi K70 Pro получит «совиное зрение» и беспрецедентные возможности ночной съемки

Флагман Redmi K70 Pro, который Xiaomi представит уже 29 ноября, получит современный сенсор Light and Shadow Hunter 800, обладающий технологией «совиного зрения», что значительно улучшит ночную съемку.

Компания разработала уникальный способ обработки ночных фотографий в RAW-формате, с использованием искусственного интеллекта и специализированных программных алгоритмов для уменьшения шумов на снимках в условиях низкой освещенности. Это обеспечит «беспрецедентные» возможности ночной фотографии.

Система «совиного зрения» не является новой, она уже использовалась в других смартфонах Xiaomi. Однако, в устройствах Redmi она будет применяться впервые, и, по всей видимости, это более продвинутая версия.

Напомним, накануне Redmi K70 и Redmi K70 Pro показали на «живых» фотографиях.