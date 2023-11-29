Xiaomi разослала блогерам тематический бокс в честь анонса Redmi K70

Несколько часов назад президент Xiaomi Group Лу Вейбинг объявил о сотрудничестве компании с производителем спорткаров Lamborghini, а после этого, китайские блогеры начали публиковать фотографии разосланных подарков в честь коллаборации гигантов и грядущего анонса серии смартфонов Redmi K70 среди которых ожидается спецверсия Lamborghini Edition.

Судя по опубликованным изображениям, блогеры получили от Xiaomi по конструктору LEGO, из которого можно собрать игрушечный спорткар Lamborghini в салатовом цвете. В России такой набор деталей продаётся за 4200 рублей. К сожалению, лимитированный флагман Redmi K70 (Lamborghini Edition) пока не показали.

Презентация смартфонов Redmi K70, K70E и K70 Pro состоится уже сегодня.