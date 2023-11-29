Анонс Redmi K70 Pro Lamborghini Squadra Corse: флагман в дизайне суперкара

Сегодня в Китае состоялась большая презентация, на которой Xiaomi представила россыпь устройств: TWS-наушники Redmi Buds 5 Pro, смарт-часы Redmi Watch 4, ноутбуки Redmi Book 14/16 (2024), субфлагман Redmi K70E и флагманы Redmi K70 и К70 Pro. Помимо всего этого изобилия, вендор показал лимитированный смартфон Redmi K70 Pro стилизованный под итальянский суперкар.

Над внешним видом спецверсии Redmi K70 Pro Lamborghini Squadra Corse компания работала совместно с производителем суперкаров Lamborghini. Новинка будет доступна в единственной конфигурации памяти на 24 ГБ ОЗУ и 1 ТБ ПЗУ и в двух цветовых решениях — зелёный и жёлтый.

Кроме этого, смартфон получил индивидуальную подарочную коробку и стилизованную тему, все технические характеристики идентичны обычной версии флагмана.

Когда и по какой цене Redmi K70 Pro Lamborghini Squadra Corse поступит в продажу, компания не сообщила.