Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple.

По словам Гурмана, компания в феврале или марте следующего года планирует представить iPhone 18e, iPhone 18, обновлённый iPad начального уровня, а также новые модели MacBook Neo и MacBook Air. Позже, в конце марта или в апреле ожидается дебют iPhone Air 2 и новых моделей iPad Air и iPad Pro.

Список ожидаемых устройств и их нововведений: