Авторитетный журналист Марк Гурман (Mark Gurman) из Bloomberg в своей авторской колонке «Power On» опубликовал новые инсайды по грядущим продуктам Apple.
По словам Гурмана, компания в феврале или марте следующего года планирует представить iPhone 18e, iPhone 18, обновлённый iPad начального уровня, а также новые модели MacBook Neo и MacBook Air. Позже, в конце марта или в апреле ожидается дебют iPhone Air 2 и новых моделей iPad Air и iPad Pro.
Список ожидаемых устройств и их нововведений:
- iPhone 18e — чип A20, 9 ГБ ОЗУ и увеличенное время автономной работы;
- iPhone 18 — чип A20, 9 ГБ ОЗУ и увеличенное время автономной работы;
- iPhone Air 2 — чип A20 Pro, сверхширокоугольная камера, уменьшенный динамический «остров», модем Apple C2 и увеличенное время автономной работы;
- iPad — чип A19 с поддержкой Apple Intelligence, чип N1 с поддержкой Wi-Fi 7 и энергоэффективный модем C1X от Apple в моделях с поддержкой сотовой связи;
- iPad Air — чип M5, OLED-дисплей, более тонкий и лёгкий дизайн, а также, возможна, функция Acoustic Display для вывода звука непосредственно через экран устройства;
- iPad Pro — процессор M6 или M7 и система охлаждения с испарительной камерой;
- MacBook Neo 2 — процессор A19 Pro, 12 ГБ ОЗУ и, возможно, новые цветовые решения;
- MacBook Air — процессор M6.